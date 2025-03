INTERVIU. Radu Theodoru, generalul acuzat de trădare: ”Asociația Vlad Țepeș, dacă vă imaginați, are sediu oferit de SRI!”

Într-un interviu acordat corespondentului Pro TV Cristina Dobre, Theodoru susține că sediul Asociației Vlad Țepeș a fost oferit de Serviciul Român de Informații (SRI) și că, prin urmare, ”este aberant” să se creadă faptul că acolo se pot organiza întâlniri ilegale, care să nu fie supravegheate de autorități.

El a explicat și care a fost exprimarea pentru care ar fi fost luat în vizor de procurori. Theodoru afirmă că ar fi spus în glumă, într-o discuție, ”dați-mi o companie de parașutiști și a 2-a zi aveți Guvernul schimbat”. ”Asta este lovitura de stat”, mai spune el în declarația dată Știrilor Pro TV.

Contactaţi de Știrile Pro TV, reprezentanţii Serviciului Român de Informații au negat faptul că organizația „Vlad Țepeș” s-ar fi întâlnit într-un sediu SRI.

Organizația Comandamentul „Vlad Țepeș” are la bază șase membri fondatori, care sunt acum acuzați de trădare.

Gen. Radu Theodoru: ”Asociația Vlad Țepeș, dacă vă imaginați, are sediu oferit de SRI. E al SRI-ului! Și noi, când facem adunările, stăm în sediul SRI-ului. Așa că este aberant să se creadă că noi care stăm acolo și SRI-ul ne aude și ne înregistrează, ne apucăm să facem cine știe ce isprăvi anti cum să spun, împotriva propriului nostru stat. Dar mergem puțin mai departe. Eu sunt acuzat că am organizat o lovitură de stat, nu știu ce.

Hai să vă spun care e realitatea. Deci eu nu frecventez acest sediu decât foarte rar, atunci când sunt invitat. Staff-ul de conducere stă aici, vine aici la mine și punem la cale ceea ce trebuie să punem la cale. Când am ajuns, m-au invitat la o întâlnire din asta, când am ajuns acolo, generalul Mateescu, care e securist, a fost securist la DIE, nu prea ne înțelegem noi, că ei au alt concept, e o altă concepție, îmi spune, știi că aici avem sediul la SRI. Am fost foarte, cum să spun, vesel, pentru că cel mai bine e să fie acolo, ca să nu se nască tot felul de ...

Și ce-mi trece prin cap? Spun tare, spun: dați-mi o companie de parașutiști, fiți atentă ce spun, dați-mi o companie de parașutiști și a 2-a zi aveți Guvernul schimbat. Deci la SRI, în ăsta ... Asta este lovitura de stat. Ați înțeles, doamnă, asta e lovitura de stat. Bun, mai departe. Cu asta am terminat.”

Reporter: Vreau să vă întreb ce discutați dumneavoastră aici, cum se concretiza mai departe. Urma cineva să facă ceva, efectiv?

Gen. Radu Theodoru: ”Nu urma să facă nimeni nimic. Ei sunt mai tineri ca mine, dar mai bătrâni în acțiune. Tot timpul se fac discuții, cum se întâmplă la români. Trăncănesc, trâncănesc, trâncănesc. Și am spus, le-am spus ieșiți afară. Ce înseamnă ieșiți afară? Ne ducem la statuia lui Avram Iancu, facem o manifestare la Avram Iancu și cu ungurii, cu ce se întâmplă în Ungaria și așa. Deci să ieșim în câmp, să ieșim între oameni, să-i convingem pe oameni. Asta este, ăsta este programul.”

Ce au făcut în Rusia membrii grupării Vlad Țepeș

Procurorii spun că gruparea și-a stabilit ca obiective principale „ieșirea României din NATO, declararea neutralității și încheierea unui tratat strategic cu Federația Rusă”.

Printre liderii săi se numără și Dinu Adrian-Robertin, dar și Marius Semeniuc, un profesor de limba rusă. Despre cei doi, procurorii DIICOT spun că ar fi călătorit în luna ianuarie la Moscova, pentru a pune la cale planul de a prelua puterea de stat în România.

Lucrurile stabilite în deplasarea celor doi în Federația Rusă îi erau raportate telefonic generalului Theodoru. Discuțiile au fost interceptate de procurori.

Reporter: Vă mai întreb ceva. Au fost doi membri din această organizație în Rusia, la Moscova. Ce au discutat acolo?

Gen. Radu Theodoru: ”Acuma, ce au discutat acolo știu prin intermediari, eu n-am fost acolo.”

Reporter: Dar de ce s-au dus acolo?

Gen. Radu Theodoru: ”Doamnă, ca în orice organizație, oamenii la ora actuală au - și ai mei - au libertate de acțiune până la o anumită limite. După o anumită limită, până acolo răspund eu. Dincolo de limita asta răspunde fiecare pe cont propriu. De ce s-a dus la Moscova? Vă spun eu, pentru că sunt participant la această excursie, pentru că Moscova e, Rusia, este aproape hotar în hotar cu noi. Și a fost o istorie întreagă. Și noi, ca militari, avem mai multe ipoteze.

Măi, dacă se întâmplă asta, ce facem? Dacă se întâmplă asta ce facem? Ce facem? Ne-am dus la ... i-am trimis ... s-a dus la Moscova să cerceteze pulsul politic, economic, social al vecinului din răsărit. Deci s-a dus într-o recunoaștere. Eu evit să îi spun într-o recunoaștere militară. S-a dus într-o recunoaștere, să vedem care pot fi punctele comune în viitorul apropiat. Pentru că dacă dumneavoastră ieșiți puțin din imediat, vedeți că lucrurile se cam schimbă. Începând de la domnul Trump și trecând pe planetar, pe marele puteri super-puteri, Statele Unite, Rusia, China.

Noi ăștia, mititei, așa, trebuie să știm încotro, ce fel, ca să România asta să iasă de unde au dus-o domnii care conduc de 30 de ani sau de când naiba conduc. Ați înțeles?”

Cum voia generalul Theodoru ca gruparea Vlad Țepeș să schimbe Guvernul: ”Prin convingere, doamnă!”

Procurorii susțin că liderii organizației au inițiat o campanie pentru atragerea mai multor persoane, inclusiv din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate, care sunt de acord cu pozițiile antioccidentale promovate de organizație.

Anchetatorii spun că cei șase plănuiau să desființeze partidele politice din România și să formeze un nou Guvern cu oamenii lor. În plus, intenționau să schimbe imnul țării și drapelul și să adopte apoi o nouă constituție.

Reporter: Cum voiați să preluați concret puterea? Cum voiați să-i dați afară din Guvern? Fizic. Să le dați un ultimatum?

Gen. Radu Theodoru: ”Ha ha. Uitați, dacă vă faceți o recunoaștere pe pagina mea de Facebook, da, sunt purtătorul de cuvânt, dar și comandantul, spun așa: nu vreau să pice o picătură de sânge și un geam spart. Totul vreau să se schimbe civilizat. Ați stat 30 de ani, ați dus țara unde ați dus-o, gata, acum salut, plecați cuminți acasă.”

Reporter: Dar cum voiați să le spuneți? Să mergeți acolo, să-i dați la o parte? Sau cum să se întâmple lucrul ăsta?

Gen. Radu Theodoru: ”Prin convingere, doamnă. Prin convingere. Iar dacă se încăpățânau, cum se vede și acuma, există N mijloace democratice ca să-i silești. De exemplu o grevă generală, nu mai circulă metrou, nu mai circulă aia, nu mai circulă aia, nu mai circulă aia.”

”Vine un negustor de gogoși și e prim-ministru? Un asemenea analfabet”

Procurorii îi mai acuză pe membrii grupării Vlad Țepeș că ar fi dorit, de asemenea, să schimbe numele țării noastre din România în Republica Populară Română și să intre în sediul guvernului, dându-le actualilor guvernanți un ultimatum de două ore pentru a părăsi clădirea în mod pașnic.

Reporter: Vă mai întreb un lucru, voiai să schimbați numele țării?

Gen. Radu Theodoru: ”Nu, e o aberație. Doamnă, e o aberație. Cum să schimbăm? Adică Mărășești ... E o aberație, este viciul actualității, toată lumea are idei, toată lumea afișează tot felul de noutăți tulburătoare. Cum o să schimb numele unei țări, care are o istorie de atâta amar de vreme și care a înscris sub numele ei, a înscris atâtea și atâta pagini de istorie militară. În ce privește pe noi, nu? Cum o să acceptăm așa ceva?”

(...)

Gen. Radu Theodoru: ”Eu am apucat nu știu câte organizări social-politice ale țării ăsteia. Dar, era prim-ministru!

Vine un negustor de gogoși și e prim-ministru? Haideți ... e ridicol. Un asemenea analfabet.”

Reporter: Aveați de gând să schimbați Constituția? Să adoptați o nouă Constituție?

Gen. Radu Theodoru: ”Nu, doamnă! Toate astea sunt invenții și aberații. SRI-ul, dacă e cinstit, are totul înregistrat la ei, că la ei stăm. În casa lor stăm. Așa că toate poveștile astea sunt invenții, invenții ale politicului, care vor vrea să compromită orice mișcare patriotică națională și să rămână eterni profitori ai veniturilor acestui stat”.

Reporter: Deci, ce am reținut este că vă doreați, în principiu, la început, să dați partidele la o parte și apoi să clădiți altă țară, altă Românie.

Gen. Radu Theodoru: ”Doamnă, în momentul unei asemenea schimbări, peste tot, partidele se retrag. Stau cuminți acolo, în banca lor, și se lucrează cu specialiști, nu cu nenea X, care habar n-are de nimic, cu specialiști la clădirea unei noi organizări administrative a țării.”

