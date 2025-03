Interceptări. Cum plănuia „Comandamentul Vlad Țepeș” să răstoarne Guvernul. „Toate instituțiile se predau”

Cei șase indivizi, membri ai unei organizații cu caracter militar, care sunt acuzați de trădare, au inițiat o campanie pentru atragerea mai multor persoane, inclusiv din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate, pentru punerea în aplicare a planurilor lor. Anchetatorii au interceptat mai multe discuții în acest sens.

Organizația Comandamentul „Vlad Țepeș” are la bază șase membri fondatori, acuzați acum de trădare. Ei se folosesc de imaginea generalului maior în retragere Radu Theodoru, în vârstă de 101 ani.

Comandamentul încerca să-și asigure sprijinul militarilor și polițiștilor

Procurorii susțin că liderii organizației au inițiat o campanie pentru atragerea mai multor persoane, inclusiv din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate, care sunt de acord cu pozițiile antioccidentale promovate de organizație.

Prin videoclipuri propagandistice publicate pe internet, suspecții afirmă că ar fi convins până la 10.000 de persoane să adere la cauza lor.

Procurorii spun că gruparea și-a stabilit ca obiective principale „ieșirea României din NATO, declararea neutralității și încheierea unui tratat strategic cu Federația Rusă”.

Organizația s-a dezvoltat după modelul unei structuri militare, cu stat major și personal de execuție, iar membrii fondatori își ofereau simbolic grade militare de general.

Printre liderii săi se numără și Dinu Adrian-Robertin. „Condiția sine qua non este să fim mulți, care suntem treziți și corecți și care nu vrem sânge... nevinovat”, după cum explica el într-o înregistrare publicată pe internet.

În conducerea organizației se află și Marius Semeniuc, un profesor de limba rusă, care, în 2020, a candidat pentru un loc în Consiliul Local din Sighet.

Despre cei doi, procurorii DIICOT spun că ar fi călătorit în luna ianuarie la Moscova pentru a pune la cale planul de a prelua puterea de stat în România. Lucrurile stabilite în deplasarea celor doi în Federația Rusă îi erau raportate telefonic generalului Theodoru. Discuțiile au fost interceptate de procurori.

Lupu Raul Mihail: „Ce-au zis rușii. Zice: „Considerăm întreruperea alegerilor din România ca o lovitură de stat, dar în România există forțe care vor și pot restabili ordinea și suntem gata să le susținem”. Deci, ne transmit prietenii noștri de dincolo.”

Lupu Radu Mihail: „Zice așa: „Zi venerabilului că mâine primesc verde de la ce am discutat și maxim iunie se întorc armele. Să fie cuminte și pe baricadă. Întreabă-l dacă are noutăți și dacă vrea să-mi transmită ceva. Mâine e ziua cea mare", adică astăzi. „Eu am verde.”

Ancheta procurorilor arată și că liderii organizației „Vlad Țepeș” au participat la evenimente organizate de Ambasada Rusiei la București, unde ar fi avut legături directe cu personalul diplomatic al Ambasadei Federației Ruse la București.

Liderii acuzați de trădare, legături cu oamenii lui Călin Georgescu

Legăturile duc și la fostul candidat Călin Georgescu, spun anchetatorii. Membrii organizației sunt bănuiți că ar fi discutat în mod special cu trei atașați militari ai Ambasadei Rusiei - unul dintre ei fiind colonelul Alexander Chuprina. Ceilalți doi sunt coloneii Victor Makovskiy și Evgheni Ignatiev.

Ambii au fost expulzați din România, după ce s-a descoperit că diplomații ruși au cules informații din domenii de interes strategic colaborând cu gruparea. Cu același Evgheni ar fi încercat să vorbească și Marian Motocu, șeful unei organizații extremiste, considerat un apropiat al lui Călin Georgescu.

Anchetatorii spun că cei șase plănuiau să desființeze partidele politice din România și să formeze un nou Guvern cu oamenii lor. În plus, intenționau să schimbe imnul țării și drapelul și să adopte apoi o nouă constituție.

Și-ar fi dorit, de asemenea, să schimbe numele țării noastre din România în Republica Populară Română și să intre în sediul guvernului, dându-le actualilor guvernanți un ultimatum de două ore pentru a părăsi clădirea în mod pașnic.

Dinu Adrian-Robertin: „Ultimul miting, cu finalizare, toată lumea pleacă acasă, toate instituțiile statului se predau poporului român. Următoarea perioadă va fi ori ei, ori noi.”

Lupu Radu Mihail: „Dacă până la vară nu facem pace, Ucraina dispare. Am trecut primul interviu religios, cu ghilimelele de rigoare, trebuie informații cu privire la soluția de schimbare a Patriarhului. Nume de propus și nume președinte al statului. Se confirmă.”

Pentru că ar fi intrat în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului, ei sunt cercetați acum pentru trădare, faptă pedepsită cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

