SRI neagă că organizația „Vlad Țepeș” s-a întâlnit într-unul din sediile sale, cum susține Radu Theodoru

Marius Semeniuc și Adrian-Robertin Dinu erau căutați de autorități, după ce judecătorul a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Alți patru membri ai organizației cu caracter militar au fost plasați sub control judiciar. Surse apropiate de anchetă spun că gruparea ar număra câteva sute de adepți.

Potrivit anchetatorilor, pe lângă cei șase suspecți vizați de cercetări din organizația „Vlad Țepeș”, ar mai face parte cel puțin 300 de adepți. Sunt monitorizați de procurorii DIICOT, care vor să probeze conexiunile pe care principalii suspecți le-ar fi avut cu Federația Rusă.

Suspect la Curtea de Apel: „Dacă dumneavoastră credeți că să mergeți de două ori la Ambasada Rusiei și să fie acuzați de trădare este treaba dumneavoastră. Am fost și în alte ambasade. Și am fost de mai multe ori. Nu mi s-a spus că sunt trădător. Am fost și la Ambasada Statelor Unite. Acolo nu mi s-a spus. Pentru că este această situație în România, este normal. Cine intră în Ambasada Rusiei este trădător. "

Într-o interceptare obținută de anchetatori, unul dintre inculpați a pronunțat inclusiv numele președintelui rus Vladimir Putin, lăsând de înțeles că ar avea legături strânse cu acesta. Printre altele, membrii organizației cu caracter militar și-ar fi dorit recuperarea unor teritorii istorice dar și schimbarea numelui țării.

Interceptare din dosarul de trădare, Dinu Adrian Robertin: „Deci tot sistemul, dragul meu, trebuie ras, cum am zis eu! Pregătită schimbarea țării, luate teritoriile alea cum a zis că ni le dă tovarășul Putin, făcută Geția pentru că noi avem proiect pe 1.000 de ani și știi că io sunt singurul agreat la Moscova în acest moment! Din păcate sau din fericire! Așa că...”

Suspect trădare: „Geția, planul pe care îl propunem noi este Geția. Ție ți se pare firesc ca din Valahia, ca să nu mai zic din Dacia, ca să nu mai zic din Geția, ca să nu mai zic de la Arieni, noi dintr-odată am ajuns să ne numim Ro-Mania, rumuni sau Roma?"

Care era „cerința lui Putin”

Adrian Dinu face referire la Vladimir Putin și într-o conversație purtată cu o femeie.

Interceptare din dosarul de trădare, femeie: „Cerința lu' Putin e să se treacă la legea aprobată de, mai știu eu când e aprobată, că lucrăm în prefectură, noua lege de împărțire teritorială administrativă! Oficial asta se cheamă dezmembrare!”

Dinu Adrian Robertin: „Iubita, ține minte un singur lucru!”

Femeie: „Iubitu, da!”

Dinu Adrian Robertin: „Ține minte un singur lucru!”

Femeie: „Da!”

Dinu Adrian Robertin: „Nimeni în România până acum două săptămâni nu a reprezentat interesele poporului român!”

Femeie: „Da știu, mamă, știu, știu!”

Pentru că joi seară le-a expirat ordonanța de reținere, inculpații au putut părăsi sala de judecată înainte de pronunțarea deciziei. Pentru doi dintre ei, judecătorii au decis arestarea lor preventivă. Adrian Dinu Robertin și Marius Semeniuc au fost depistați abia de dimineață de polițiști și duși în arest. Ceilalți patru suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Anchetatorii au făcut percheziții și acasă la generalul maior în rezervă Radu Theodoru, considerat suspect în dosar. Procurorii au căutat telefoane mobile sau dispozitive folosite pentru discuțiile conspirative dintre membrii grupării. Într-un interviu acordat Știrilor PROTV, generalul în vârstă de 101 ani își recunoaște implicarea, explică motivul vizitei la Moscova a doi dintre membrii organizației Vlad Țepeș și vorbește despre ideile grupării pentru reorganizarea Guvernului.

General-maior în retragere Radu Theodoru: „S-a dus la Moscova să cerceteze pulsul politic, economic, social al vecinului din răsărit. Deci, s-a dus într-o recunoaștere să vedem care pot fi punctele comune în viitorul apropiat. S-a făcut un plan milităresc al revizuirii administrative a României. Voiam să renunțăm la toate partidele. De ce? Pentru că sunt paraziți pe bugetul țării. La început, până se consolidează statul, fără, după aceea meritocrația pe două partide.”

Potrivit generalului, membrii organizației din care face parte și pe care o girează cu imaginea sa s-ar fi întâlnit periodic chiar la el acasă, în județul Giurgiu. Susţine că ar fi avut întâlniri și într-un sediu care ar aparţine Serviciului Român de Informații.

General-maior în retragere Radu Theodoru: „Asociația „Vlad Țepeș”, dacă vă imaginați, are sediul oferit de SRI. E al SRI-ului, și noi când ne facem adunările, stăm în sediul SRI-ului. Așa că este aberant să creadă că ne apucăm să facem cine știe ce isprăvi împotriva propriului nostru stat.”

Reacția SRI

Contactaţi de Știrile PROTV, reprezentanţii Serviciului Român de Informații au negat faptul că organizația „Vlad Țepeș” s-ar fi întâlnit într-un sediu SRI.

Unul dintre inculpații arestați preventiv pentru 30 de zile a contestat deja măsura arestului. Este vorba despre Dinu Adrian Robertin, cel surprins în interceptările procurorilor. Și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat decizia Curții de Apel în cazul a doi dintre inculpați, care au primit o măsură mai blândă decât cea pe care o cerut-o procurorii.

Inițial, procurorii DIICOT ceruseră pentru toţi dintre ei fie arest preventiv, fie arest la domiciliu. Dar acum doi dintre ei au fost arestați iar patru sunt în control judiciar pentru 60 de zile.

În această perioadă, cei plasaţi sub control judiciar nu au voie să părăsească teritoriul României și nici să discute cu ceilalți suspecți, inculpați sau martorii din dosar.

În final, anchetatorii spun că îi țin sub observație pe alţi 300 de membri ai organizației “Vlad Țepeș”, care aveau aceleași idei conspirative și susțineau aceeași cauză.

