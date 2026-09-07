Conform DIICOT şi Poliţiei Române, în urma percheziţiilor efectuate joi, au fost descoperiţi şi ridicaţi 71.500 de lei şi 9.100 de euro, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, un pistol airsoft, precum şi alte mijloace de probă, potrivit Agerpres.

De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a patru imobile, situate în oraşul Năvodari, municipiul Brăila, comuna Cernica şi oraşul Amara, în valoare de aproximativ 460.000 de euro, şi a 3 terenuri, din judeţul Brăila, de aproximativ 90.000 de euro.

Potrivit unor surse judiciare, în acest caz au fost arestaţi trei bărbaţi, printre care şi Robert Chira, iar o femeie a fost arestată la domiciliu.

Alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.

A plătit 600.000 de euro pentru poza unei file false de cec

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au efectuat săptămâna trecută percheziţii la o grupare infracţională, care ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 600.000 de euro, după ce i-ar fi propus o "afacere" prin care acesta să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de dolari.

Potrivit poliţiştilor, din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada septembrie 2023 - septembrie 2026, cinci persoane, patru bărbaţi şi o femeie, ar fi acţionat în cadrul unui grup infracţional organizat, având ca scop obţinerea unor mari sume de bani, prin inducerea în eroare a unei persoane.

"Membrii grupării de criminalitate organizată i-ar fi propus persoanei vătămate 'o afacere', în care victima să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de USD, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile decontării. În schimbul sumelor necesare decontării, suspecţii ar fi solicitat participarea într-o societate a persoanei vătămate, prin înlocuirea unor asociaţi, urmând să plătească contravaloarea acţiunilor celor pe care îi scotea din firmă, astfel încât, după decontarea filei cec, persoanei vătămate să îi rămână suma de 1.500.000 de dolari, iar o altă sumă, de 1.000.000 de dolari, să intre în firma deţinută de victimă, ca şi contravaloare a acţiunilor pe care ei le preluau", spune DIICOT.

Folosindu-se de înscrisuri şi instrumente falsificate, gruparea ar fi indus şi menţinut în eroare persoana vătămată, formulând în mod repetat solicitări de predare a unor sume de bani şi determinând-o să remită suma de aproximativ 605.000 de euro, din care aproximativ 2.800.000 de lei prin transferuri bancare şi 120.000 de euro în numerar, cauzându-i un prejudiciu patrimonial corespunzător.