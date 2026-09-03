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Un bărbat implicat în atentate la comandă în Suedia, a fost prins în România. Ce a găsit DIICOT în locuința sa. FOTO

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Inquam Photos / George Calin

Procurorii DIICOT au efectuat, joi, percheziţii în Bucureşti şi în oraşul Otopeni pentru prinderea unui cetăţean suedez stabilit în România, care ar fi implicat în mai multe atentate la comandă comise în Suedia.

autor
Lorena Mihăilă

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în oraşul Otopeni, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi omor calificat.

Procurorii notează că un suspect, cetăţean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, stabilit pe teritoriul României de aproximativ trei ani, este implicat în acţiuni de mare violenţă săvârşite pe teritoriul Suediei.

„Din cercetări a reieşit faptul că, în luna septembrie 2024, la o adresă din Stockholm, mai mulţi făptuitori, împreună şi în înţelegere, au încercat să suprime viaţa a două victime. Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanţele pătrunzând prin uşa de acces şi în locuinţă. În acest context, suspectul i-a sprijinit pe făptuitori, acţiunile sale fiind considerate ameninţări ilegale grave, întrucât ameninţarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme", arată anchetatorii.

În vederea documentării activităţii infracţionale întreprinse de bărbat şi de alte persoane cu privire la mai multe atentate la comandă comise în Suedia, autorităţile de aplicare a legii din România şi din Suedia, sub egida EUROJUST, au semnat un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team), menţionează DIICOT.

„Faţă de suspect, membru al grupării de criminalitate organizată, autorităţile suedeze au emis un mandat de arestare, acesta urmând a fi prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti", transmit procurorii.

Anterior, spune sursa citată, la finele lunii iulie, un alt bărbat, tot cetăţean suedez, membru al unei grupării de criminalitate organizată rivale, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conspiraţie la omor, pe numele căruia era emis mandat de arestare, a fost depistat tot în România, faţă de acesta, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti dispunând arestarea preventivă în vederea extrădării.

„Pe parcursul percheziţiilor efectuate în cursul acestei dimineţi au fost găsite şi ridicate două arme, una cu aer comprimat şi o alta cu gaze, ambele urmând a fi expertizate, o vestă antiglonţ, diferite cantităţi de substanţă vegetală, dispozitive de stocare a datelor, arme albe, precum şi alte mijloace de probă", mai arată anchetatorii.

La acţiune au fost prezenţi şi reprezentanţi ai autorităţilor judiciare din Suedia, aceasta fiind realizată cu sprijinul Europol, informează DIICOT.

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Sursa: Agerpres

Etichete: diicot, perchezitii, atentate, Suedia,

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