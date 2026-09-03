Un bărbat implicat în atentate la comandă în Suedia, a fost prins în România. Ce a găsit DIICOT în locuința sa. FOTO

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în oraşul Otopeni, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi omor calificat.

Procurorii notează că un suspect, cetăţean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, stabilit pe teritoriul României de aproximativ trei ani, este implicat în acţiuni de mare violenţă săvârşite pe teritoriul Suediei.

„Din cercetări a reieşit faptul că, în luna septembrie 2024, la o adresă din Stockholm, mai mulţi făptuitori, împreună şi în înţelegere, au încercat să suprime viaţa a două victime. Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanţele pătrunzând prin uşa de acces şi în locuinţă. În acest context, suspectul i-a sprijinit pe făptuitori, acţiunile sale fiind considerate ameninţări ilegale grave, întrucât ameninţarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme", arată anchetatorii.