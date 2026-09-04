Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, acte sexuale cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor. Tristan Tate este acuzat de complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor, scrie news.ro.

„Prin rechizitoriul din data de 31.08.2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a 2 inculpaţi, ambii cetăţeni britanici, cu vârstele de 39 şi 38 de ani, membri ai aceleaşi familii, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată şi influenţarea declaraţiilor, respectiv complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată şi influenţarea declaraţiilor”, a precizat, vineri, DIICOT.

Cum au încercat să convingă judecătorii că sunt nevinovați

Săptămâna trecută, frații Tate au depus mărturie în fața unei instanțe federale din Miami. Insistând asupra faptului că procesul penal din România are prioritate, cei doi au încercat să obțină eliberarea din arest și au contestat extrădarea în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol și trafic de persoane. Audierile s-au încheiat fără ca judecătoarea să ia o decizie, iar frații Tate au fost escortați înapoi la închisoare.

Încătușați și îmbrăcați în uniforme de pușcăriași, Andrew și Tristan Tate au încercat zadarnic s-o convingă pe judecătoarea federală Lauren Luis că sunt nevinovați și că nu reprezintă un pericol pentru societate. Cei doi au negat acuzațiile formulate împotriva lor și au susținut că imaginea lor controversată din mediul online a fost creată doar pentru a câștiga popularitate.

În plus, Andrew Tate a susținut că nu se poate apăra în mod corespunzător dintr-o închisoare americană și nu poate colabora eficient cu avocații săi din România.

Joseph McBride, avocatul fraților Tate: „Ei bine, vă spun chiar acum ce se întâmplă dacă nu se întorc în România. Vor primi închisoare pe viață. Vor fi judecați în lipsă. Vor fi condamnați, iar dacă se duc în Marea Britanie și ispășesc acolo 5 ani de închisoare sau câștigă procesul acolo sau îl câștigă aici în SUA, în momentul în care pleacă, vor fi condamnați la închisoare pe viață în România.”

Avocații fraților Tate cer eliberarea acestora cel puțin până la audierea privind extrădarea lor în Marea Britanie. Procurorii americani se opun și susțin că frații Tate mint și vor încerca să fugă.

Pe durata audierii, în jur de 30 de simpatizanți au stat în fața tribunalului afișând pancarte cu mesaje în favoarea eliberării fraților Tate.

Potrivit BBC, Tristan Tate a zugrăvit în culori sumbre condițiile din închisoare americană. A susținut că li se acordă foarte puțin timp pentru mișcare în aer liber, iar celula este mică, încinsă și fără lumină naturală. „Suntem condamnați la moarte prin scorbut”, a declarat Tristan, susținând totodată că ar fi slăbit peste 6 kilograme în 6 săptămâni.

Audierea s-a încheiat după 8 ore, fără ca judecătoarea federală să ia o decizie privind eliberarea lor pe cauțiune. Nici data audierii pentru extrădare nu a fost stabilită.

Frații Tate, care dețin dublă cetățenie, americană și britanică, se confruntă cu 59 de acuzații în Marea Britanie, inclusiv pentru viol, trafic de persoane, spălare de bani și violență împotriva minorilor.