Suspecți ar fi un alt om de afaceri și membrii unui cunoscut clan interlop din Capitală, peste care au descins astăzi forțele speciale ale poliției și jandarmeriei. Cinci suspecți urmează sa fie audiați.

Este o poveste desprinsă parcă din scenariile de film. Procurorii vorbesc despre un caz de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Victima – un om de afaceri din Delta Dunării, spun anchetatorii DIICOT – ar fi fost ademenită de un alt om de afaceri cu imaginea unei file cec americane în valoare de 50 de milioane de dolari și nu era un document suspectabil a fi autentic, ci doar o fotografie.

A plătit 600.000 de euro pentru poza unei file false de cec

Astfel, omul de afaceri ar fi fost păcălit să vireze în diferite conturi, în mai multe rânduri, diverse sume de bani, în totale peste 600.000 de euro, sub pretextul invocat de primul om de afaceri, alături de un clan interlop din Capitală, că trebuie să plătească diferite taxe înainte ca fila cec cu pricina să fie decontată și să beneficieze de câteva milioane bune de pe urma acesteia.

Pe fir au intrat ofițerii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT, care joi au pus în aplicare zeci de mandate de percheziție împotriva membrilor clanului respectiv.