O refugiată ucraineană a fost ucisă de un bărbat după ce a fost împinsă sub roțile unui tren, în Germania

O refugiată ucraineană în vârstă de 16 ani a fost ucisă în orașul german Friedland după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă.

Crima a avut loc pe 11 august. Victima, identificată cu numele de Liana, a fost lovită de un tren care circula cu aproximativ 100 de kilometri pe oră (62 mph) după ce un cetățean irakian în vârstă de 31 de ani ar fi împins-o pe șine, scrie Kyiv Independent.

Poliția nu l-a reținut inițial pe bărbat când acesta le-a indicat cadavrul, dar ulterior testele ADN au relevat amprentele sale pe umărul victimei, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să concluzioneze că aceasta fusese agresată.

Agresorul era beat

Autoritățile germane au declarat că suspectul avea o alcoolemie de 1,35‰ și antecedente de schizofrenie paranoidă. Acesta a fost internat într-o instituție psihiatrică și este anchetat pentru omor din culpă.

Procurorii au declarat că nu există dovezi că suspectul și victima se cunoșteau.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că cetățeanul irakian locuia în Germania de ani de zile, în ciuda faptului că cererea sa de azil fusese respinsă și că fusese emis un ordin de expulzare.

Liana a fugit din Mariupol împreună cu părinții și cei doi frați mai mici în 2022. În Germania, ea urma cursuri pentru a deveni asistentă dentară. După moartea ei, comunitatea locală a organizat o strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile de înmormântare.

În iunie 2025, Germania găzduia 1,2 milioane de refugiați ucraineni, cel mai mare număr dintre toate țările UE.

Un incident asemănător a avut loc și în SUA, unde în august o tânără refugiată ucraineană în vârstă de 23 de ani, care fugise recent din calea războiului, a fost înjunghiată mortal într-o gară din Carolina de Nord.

