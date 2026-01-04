INS: Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 8,8%. Transportul de mărfuri a înregistrat pierderi

Stiri actuale
04-01-2026 | 11:01
CFR Călători

Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primele nouă luni din 2025, de 48,993 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

autor
Sabrina Saghin

Potrivit sursei citate, parcursul pasagerilor s-a redus cu 9,8%, în perioada menţionată.

În ceea ce priveşte transportul feroviar de mărfuri, volumul mărfurilor a înregistrat scădere cu 8,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind consemnată creştere doar în transportul de tranzit, respectiv cu 53,6%. Astfel, au fost transportate 30,113 milioane de tone de mărfuri, din care 79,3% în transport naţional.

Transportul de mărfuri a scăzut cu peste opt procente

Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile: cocs, produse rafinate din petrol (26%) şi cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale (17,7%).

În ceea ce priveşte parcursul mărfurilor, o pondere de 35,2% din total a fost reprezentată de diviziunea cocs, produse rafinate din petrol, iar 13% de produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit.

Citește și
tren lux
O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren

Indicatorii tehnico-economici de utilizare a parcului de vehicule în transportul feroviar care au înregistrat o dinamică pozitivă comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024 au fost: timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă (zile) - creştere cu 15,7%; viteza medie comercială a trenurilor de marfă (km/h) - creştere cu 1,7%; parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri (km/zi) şi încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă (tone/osie) - creştere cu 0,4%.

Evoluţii negative faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent au fost raportate la următorii indicatori: parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă (km/zi) - scădere cu 16,7%; parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul mărfurilor (km/zi) (-16,6%); vagoane încărcate intrate din străinătate (mii vagoane) - scădere de 10,8%; vagoane încărcate pe reţeaua CFR (mii vagoane) - scădere de 6,1%; greutatea medie brută a vagoanelor de marfă (tone/tren) - scădere de 3,5%; viteza medie comercială a trenurilor de pasageri (km/h) - scădere de 1,4% etc. 

Sursa: Agerpres

Etichete: tren, INS,

Dată publicare: 04-01-2026 11:01

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Un tren a deraiat în Mexic. Cel puţin 13 persoane au decedat şi alte 98 au fost rănite. VIDEO
Stiri externe
Un tren a deraiat în Mexic. Cel puţin 13 persoane au decedat şi alte 98 au fost rănite. VIDEO

Autorităţile mexicane au anunţat, duminică, că cel puţin 13 persoane au murit după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat în statul Oaxaca, din sudul ţării, relatează Reuters.

O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren
Stiri Diverse
O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren

Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călătorii cu dare de mână.

Șapte elefanți au fost uciși de un tren în India. Cum a fost posibil
Stiri externe
Șapte elefanți au fost uciși de un tren în India. Cum a fost posibil

Şapte elefanţi au fost ucişi, iar unul a fost rănit după ce un tren care se îndrepta spre metropola Delhi a lovit un grup de elefanţi în statul Assam, în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineaţă, au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters.

 

Recomandări
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA
Stiri externe
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA

Maduro a fost trădat de un membru al cercului său intim, înainte ca SUA să dezlănțuie „Operațiunea Rezolvare Absolută”, un atac de o ferocitate și forță ieșite din comun. Liderul Venezuelei a fost capturat înainte de a se refugia într-o cameră blindată.  

Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi
Vremea
Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi

Ninsorile vor continua și în următoarele zile și se vor extinde în mare parte din țară. Meteorologii au emis o avertizare precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă până marți.

Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii
Stiri Politice
Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii

Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat "o minoritate de blocaj" în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă "care ţine de o minimă justeţe socială".

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
2 mancare sanatoasa de dieta
Shutterstock
Stiri Sanatate
Dieta Cerin: cum funcționează, reguli clare și ce rezultate poți obține în 7 zile
3 Uniunea Europeana
Getty
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Ianuarie 2026

02:17:14

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28