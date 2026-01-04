INS: Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 8,8%. Transportul de mărfuri a înregistrat pierderi

Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primele nouă luni din 2025, de 48,993 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, parcursul pasagerilor s-a redus cu 9,8%, în perioada menţionată.

În ceea ce priveşte transportul feroviar de mărfuri, volumul mărfurilor a înregistrat scădere cu 8,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind consemnată creştere doar în transportul de tranzit, respectiv cu 53,6%. Astfel, au fost transportate 30,113 milioane de tone de mărfuri, din care 79,3% în transport naţional.

Transportul de mărfuri a scăzut cu peste opt procente

Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile: cocs, produse rafinate din petrol (26%) şi cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale (17,7%).

În ceea ce priveşte parcursul mărfurilor, o pondere de 35,2% din total a fost reprezentată de diviziunea cocs, produse rafinate din petrol, iar 13% de produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit.

Indicatorii tehnico-economici de utilizare a parcului de vehicule în transportul feroviar care au înregistrat o dinamică pozitivă comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024 au fost: timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă (zile) - creştere cu 15,7%; viteza medie comercială a trenurilor de marfă (km/h) - creştere cu 1,7%; parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri (km/zi) şi încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă (tone/osie) - creştere cu 0,4%.

Evoluţii negative faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent au fost raportate la următorii indicatori: parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă (km/zi) - scădere cu 16,7%; parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul mărfurilor (km/zi) (-16,6%); vagoane încărcate intrate din străinătate (mii vagoane) - scădere de 10,8%; vagoane încărcate pe reţeaua CFR (mii vagoane) - scădere de 6,1%; greutatea medie brută a vagoanelor de marfă (tone/tren) - scădere de 3,5%; viteza medie comercială a trenurilor de pasageri (km/h) - scădere de 1,4% etc.

