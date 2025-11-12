Sindicatul Europol îl acuză pe șeful Biroului Rutier Medgidia de abuz și hărțuire. „Pretenaș, nu merge treaba așa"

12-11-2025 | 21:01
Europol

Sindicatul Europol a distribuit înregistrări audio în care șeful Biroului Rutier Medgidia pare că rupe raportul de activitate al unui agent debutant și îl trimite ulterior să dirijeze traficul trei ore într-o intersecție aglomerată, supravegheat.

Mihai Niculescu

IPJ Constanța susține că materialele au fost trunchiate și scoase din context.

Miercuri, într-o postare pe Facebook, sindicaliștii acuză că șeful Biroului Rutier Medgidia, „încurajat de lipsa totală de reacție a conducerii IPJ Constanța față de presupuse abuzuri anterioare", a indisponibilizat o patrulă de poliție pentru a-l conduce pe un agent într-o intersecție aglomerată din oraș, unde acesta a dirijat circulația timp de trei ore, transmite news.ro.

Misiune de supraveghere pentru a verifica dacă agentul stă în intersecție

Europol descrie situația ca fiind una de hărțuire morală: „Traficul este mai intens decât la Universitate, în București. Cei doi polițiști au fost avertizați că trebuie doar să se parcheze în proximitate, fără altă sarcină decât aceea de a se asigura că agentul stă în mijlocul intersecției cele trei ore. Curată hărțuire morală sau «căprărie», cum o cunosc cei mai cu experiență", susțin sindicaliștii.

uniforme cu probleme, politisti, europol
Aproape 90% dintre polițiști au avut probleme cu uniformele. Europol: Cei responsabili au încercat să arunce vina pe noi

Înregistrări audio: „Pretenaș, nu merge treaba așa"

În urmă cu câteva zile, aceeași organizație sindicală reclama că același șef de birou a rupt raportul de activitate întocmit de agent, episod din care au fost distribuite înregistrări audio.

„La IPJ Constanța nu s-a renunțat la vechile metehne prin care agenții de poliție sunt umiliți de șefi cu atitudini de borfași: «Pretenaș, nu merge treaba așa». Apoi urmează intimidarea: «Vrei să te joci cu mine? Vrei să vezi ce fac?», după care raportul este rupt în fața agentului. Iar amenințările continuă: «Ai făcut fals!» - asta pentru că a trecut data ieșirii din serviciu, nu cea a intrării! «Iei o coală și un pix și te apuci de scris!»", relatau sindicaliștii.

Tânăr absolvent, lăsat fără îndrumare

Conform Europol, agentul de poliție vizat este un absolvent al școlii de poliție din vara acestui an, aflat în perioada de tutelă – „exact momentul în care ar trebui să fie sprijinit, ghidat și încurajat."

„Ce primește, în schimb? Amenințări, presiune și batjocură. I se transmite clar că trebuie să aplice cât mai multe amenzi, pentru că altfel șeful nu are pe ce să-și justifice gradele și recompensele. Tutorele desemnat nici măcar nu este planificat în serviciu cu el. Practic, tânărul polițist este lăsat singur, fără îndrumare", au mai transmis sindicaliștii.

IPJ Constanța: Fragmente trunchiate care distorsionează realitatea

Poliția județeană Constanța a reacționat miercuri seară, respingând acuzațiile și susținând că înregistrările sunt manipulate.

„Materialul difuzat conține fragmente trunchiate și scoase din context, generând o percepție eronată asupra activității polițiștilor și a modului de desfășurare a acțiunilor operative. Înregistrarea respectivă nu reflectă situația reală, fiind utilizată într-un mod nerealist, care distorsionează activitățile polițienești", au transmis oficialii IPJ Constanța.

Aceștia au explicat că, la data de 6 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Medgidia - Biroul Siguranță Rutieră au acționat la intersecția dintre Bulevardul Independenței și Strada Dezrobirii, „în baza unui plan de măsuri, având ca scop combaterea indisciplinei pietonale și creșterea nivelului de siguranță rutieră."

Potrivit IPJ, „având în vedere necesitatea fluidizării traficului rutier din zonă, un polițist a asigurat dirijarea circulației rutiere, iar ceilalți au acționat pentru constatarea și sancționarea abaterilor, conform atribuțiilor legale."

Verificări în desfășurare

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Constanța a anunțat demararea de verificări prin structurile abilitate pentru clarificarea situației de fapt.

„Asigurăm cetățenii de faptul că Inspectoratul de Poliție Județean Constanța acționează permanent, potrivit atribuțiilor prevăzute de lege, pentru apărarea drepturilor și libertăților tuturor persoanelor, a ordinii și a siguranței publice din județ", se mai arată în comunicatul Poliției.

Sursa: News.ro

Etichete: politist, medgidia, europol, politia rutiera, sindicat,

Dată publicare: 12-11-2025 20:53

