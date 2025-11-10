Fostul președinte sud-coreean Yoon, acuzat că a provocat intenționat tensiuni militare cu Nordul

10-11-2025 | 07:12
Yoon Suk Yeol
AFP

Procurorul special al Coreei de Sud a formulat luni acuzaţii suplimentare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, de abuz de putere şi ajutor acordat unui stat inamic, în legătură cu impunerea pe termen scurt a legii marţiale, scrie Reuters.

Vlad Dobrea

Yoon a încercat să provoace un conflict militar între Coreea de Sud şi Coreea de Nord pentru a declara legea marţială, a declarat un purtător de cuvânt al procurorului într-o conferinţă de presă, citând dovezi găsite pe telefonul mobil al unui oficial militar, care includeau unele cuvinte care sugerau potenţiale provocări împotriva Coreei de Nord, precum „drone” şi „lovitură chirurgicală”.

Yoon a fost înlăturat din funcţie de Curtea Constituţională, în aprilie, şi este judecat pentru insurecţie după tentativa eşuată de a declara legea marţială. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la moarte.

Yoon a afirmat în mod constant că nu a intenţionat niciodată să impună regimul militar, ci a declarat legea marţială pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la faptele ilegale comise de partidele de opoziţie şi pentru a proteja democraţia de elementele „anti-statale”.

Potrivit documentului, Yoon, fostul ministru al apărării Kim Yong-hyun şi fostul şef al serviciilor secrete militare Yeo In-hyung au planificat să provoace un atac nord-coreean împotriva Coreei de Sud, a declarat purtătorul de cuvânt Park Ji-young.

Trio-ul a conspirat pentru a crea tensiuni în ţară, ca justificare pentru ca Yoon să declare legea marţială, a spus ea.

Kim şi Yeo au fost, de asemenea, acuzaţi de aceleaşi fapte suplimentare, a declarat procurorul.

Echipa procurorului special i-a acuzat pe Yoon şi pe comandanţii săi militari că au ordonat o operaţiune secretă cu drone în Coreea de Nord pentru a alimenta tensiunile dintre cele două ţări vecine şi a justifica decretul său privind legea marţială.

În octombrie anul trecut, Coreea de Nord a declarat că sud-coreenii au trimis drone pentru a împrăştia fluturaşi anti-coreeni deasupra Phenianului şi au publicat fotografii cu rămăşiţele unei drone militare sud-coreene prăbuşite.

În ciuda unei analize intense şi a presiunii politice, armata sud-coreeană a refuzat la momentul respectiv să comenteze suspiciunile privind desfăşurarea unei operaţiuni cu drone. Luni, un oficial al Ministerului Apărării a declarat că nu are niciun comentariu de făcut în această privinţă.

Fostul ministru al apărării Kim este, de asemenea, judecat pentru fapte legate de declararea legii marţiale.

Yeo a declarat că regretă profund că nu a contestat ordinul lui Yoon, potrivit relatărilor mass-media. Purtătorul de cuvânt al procurorului a afirmat că Yeo invoca scuze fără sens în legătură cu notiţele descoperite pe telefonul său mobil.

