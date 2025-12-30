Avioanele și trenurile sunt pline de români care pleacă în vacanțe de Revelion: „Nu avem bani să-l facem în România”

S-au aglomerat și aeroporturile și gările, nu doar șoselele. Peste 200 de avioane au decolat marți numai de pe Aeroportul Otopeni.

Unii norocoși au plecat către destinații mai calde, dar au fost destui și cei care au ales orașe europene pentru noaptea dintre ani. Iar cei care au vrut să ajungă mai repede în stațiunile de la munte au luat trenul.

Cu bagajele mari și cu planurile făcute din vreme, mii de călători au ajuns la aeroport.

Călători: „Mergem în Varşovia, mergem să ne plimbăm, să vizităm câteva muzee şi să facem Revelionul”.

Reporter: De ce aţi ales Varşovia?

Călători: „E o întrebare foarte bună. Nu avem bani să-l facem în România.”

Călători: „La Berlin. Ne-am uitat la biletele de avion, am văzut că sunt rezonabile ca preţ şi am zis să plecăm”.

Reporter: Câţi sunteţi în total?

Călători: „13, chiar glumeam că ocupăm jumătate de avion”

„În Praga. Suntem 10 oameni, vrem să vizităm, mai ales pentru că e renumită pentru bere, şi să ne distrăm. Bugetul mai redus, ca orice lucru anul ăsta”, explică altcineva.

Iar cei mai norocoşi vor petrece finalul de an la soare, pe plajă: „Mergem în vacanţă, în Bangkok. Undeva la cald, fac chestia asta de patru ani de zile şi am zis să schimbăm un pic frigul de aici”.

Corespondent PROTV: „Pentru mulți dintre români, vacanța a început, iar asta se vede în agitaţia din aeroport. Mulți pasageri au venit cu două-trei ore înainte, să nu riște întârzieri. Așteptarea e lungă, iar oamenii sunt nerăbdători să ajungă la destinație, dar chiar și așa, nu vedem fețe triste, încrâncenate, oamenii sunt zâmbitori și bucuroși să plece în vacanță”.

În acelaşi timp, mulţi merg în staţiunile de pe Valea Prahovei. Ca să scape de cozile de pe șosele, au urcat în tren cu bilete cumpărate şi cu două săptămâni înainte.

-Ne-am strâns mai mulţi, 40 de inşi.

-Aţi închiriat o cabană.

-Da, am închiriat-o din timp.

-Cât aţi plătit?

-1.000 de lei.

-Şi cum o să vă distraţi acolo?

-Bem, ce să facem.

(...)

„Stăm la casa unui prieten. Bem, ne distram cântăm, dansăm”.

