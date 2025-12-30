Avioanele și trenurile sunt pline de români care pleacă în vacanțe de Revelion: „Nu avem bani să-l facem în România”

Stiri actuale
30-12-2025 | 19:14
×
Codul embed a fost copiat

S-au aglomerat și aeroporturile și gările, nu doar șoselele. Peste 200 de avioane au decolat marți numai de pe Aeroportul Otopeni.

autor
Claudia Nițoi

Unii norocoși au plecat către destinații mai calde, dar au fost destui și cei care au ales orașe europene pentru noaptea dintre ani. Iar cei care au vrut să ajungă mai repede în stațiunile de la munte au luat trenul.

Cu bagajele mari și cu planurile făcute din vreme, mii de călători au ajuns la aeroport.

Călători: Mergem în Varşovia, mergem să ne plimbăm, să vizităm câteva muzee şi să facem Revelionul.

Reporter: De ce aţi ales Varşovia?

Citește și
Cozonac retete
Ingredientul care nu are ce căuta în cozonac. Greșeala comună făcută în modul de preparare al cozonacilor

Călători: „E o întrebare foarte bună. Nu avem bani să-l facem în România.”

Călători: „La Berlin. Ne-am uitat la biletele de avion, am văzut că sunt rezonabile ca preţ şi am zis să plecăm”.

Reporter: Câţi sunteţi în total?

Călători: „13, chiar glumeam că ocupăm jumătate de avion

„În Praga. Suntem 10 oameni, vrem să vizităm, mai ales pentru că e renumită pentru bere, şi să ne distrăm. Bugetul mai redus, ca orice lucru anul ăsta”, explică altcineva.

Iar cei mai norocoşi vor petrece finalul de an la soare, pe plajă: „Mergem în vacanţă, în Bangkok. Undeva la cald, fac chestia asta de patru ani de zile şi am zis să schimbăm un pic frigul de aici.

Corespondent PROTV: „Pentru mulți dintre români, vacanța a început, iar asta se vede în agitaţia din aeroport. Mulți pasageri au venit cu două-trei ore înainte, să nu riște întârzieri. Așteptarea e lungă, iar oamenii sunt nerăbdători să ajungă la destinație, dar chiar și așa, nu vedem fețe triste, încrâncenate, oamenii sunt zâmbitori și bucuroși să plece în vacanță”.

În acelaşi timp, mulţi merg în staţiunile de pe Valea Prahovei. Ca să scape de cozile de pe șosele, au urcat în tren cu bilete cumpărate şi cu două săptămâni înainte.

-Ne-am strâns mai mulţi, 40 de inşi.

-Aţi închiriat o cabană.

-Da, am închiriat-o din timp.

-Cât aţi plătit?

-1.000 de lei.

-Şi cum o să vă distraţi acolo?

-Bem, ce să facem.

(...)

„Stăm la casa unui prieten. Bem, ne distram cântăm, dansăm”.

Sursa: Pro TV

Etichete: tren, avion, revelion, calatori,

Dată publicare: 30-12-2025 19:06

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Decinderi pe final de an în depozitele firmelor de curierat. Ce au găsit anchetatorii în colete, la percheziții
Stiri Diverse
Decinderi pe final de an în depozitele firmelor de curierat. Ce au găsit anchetatorii în colete, la percheziții

Este primul Revelion în care petardele și pocnitorile sunt interzise, iar în această perioadă polițiștii fac verificări dacă legea este respectată. Până acum, au confiscat peste 100 de tone de articole pirotehnice și au deschis peste 700 de dosare penale.

Ingredientul care nu are ce căuta în cozonac. Greșeala comună făcută în modul de preparare al cozonacilor
Stiri Diverse
Ingredientul care nu are ce căuta în cozonac. Greșeala comună făcută în modul de preparare al cozonacilor

Cozonacul este unul dintre cele mai iubite deserturi tradiționale românești, nelipsit de pe mesele festive de Revelion sau de Crăciun.  

Meniu de Revelion - rețete festive pentru masa de Anul Nou. Ce punem pe masă la petrecerea din noaptea dintre ani
Stiri Diverse
Meniu de Revelion - rețete festive pentru masa de Anul Nou. Ce punem pe masă la petrecerea din noaptea dintre ani

Masa de Revelion ocupă un loc special în tradițiile românești, fiind asociată cu belșugul, sărbătoarea și începutul unui nou an. Un meniu de Anul Nou este ales cu grijă.

Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Vremea
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

ANM a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 30 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, arătând cum va evolua vremea în România în perioada sărbătorilor de iarnă și în prima lună a anului viitor.

Preparatul de pe masa de Revelion care ajută la slăbit. Este cel mai iubit și nu lipsește din casa românilor
Doctor de bine
Preparatul de pe masa de Revelion care ajută la slăbit. Este cel mai iubit și nu lipsește din casa românilor

Cel mai gustos, dar și cel mai slab caloric preparat este friptura. Există un preparat din meniul de sărbători care se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele: friptura.

Recomandări
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Stiri Politice
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri
Stiri actuale
Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri

De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Decembrie 2025

01:03:48

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28