Explicația unui pilot pentru aterizarea virală de la Cluj-Napoca. De ce avionul era „strâmb”

Imagini spectaculoase au fost surprinse pe Aeroportul din Cluj, unde aterizările au devenit extrem de dificile din cauza vântului puternic.

Sub cod portocaliu, rafalele au dat emoții pasagerilor, însă experiența piloților a făcut ca toate avioanele să ajungă în siguranță la sol.

Aceste imagini au fost surprinse imediat după emiterea unui cod portocaliu de vânt în zona Aeroportului din Cluj.

Rafalele puternice, care au atins viteze de până la 90 km/h, au făcut ca apropierea de pistă să fie dificilă, iar aeronavele au părut greu de controlat.

Lehel Harcsa, reprezentant Cluj Spotting: „Au fost vreo 15 aterizări pe care le-am văzut eu, una a lovit o rafală de vânt fix înainte de touchdown. Atunci au decis piloții să mai încerce o procedură. Pentru pasageri se simte foarte neplăcut, un pic de adrenalină la bord. Sunt mișcările astea bruște, inclusiv touchdown-ul de multe ori este cu mai mult fum când lovește cu trenul de aterizare, ceea ce pe vreme bună nu se întâmplă.”

În astfel de condiții, piloții folosesc o manevră specială de contracarare a vântului lateral, cunoscută sub numele de crabbing.

Hani Qanadilo, pilot comercial: „Botul avionului este orientat către vânt, nu este drept pe pistă, pe când traiectoria este aliniată cu axa pistei. Asta apare din cauza fenomenului de la Cluj, vânt lateral. Pentru că noi avem axa noastră, suntem aliniați și atunci când întoarcem botul către vânt, anulăm deriva vântului. Și atunci noi menținem traiectoria dreaptă.”

Cu câteva secunde înainte de atingerea pistei, piloții trebuie să corecteze poziția avionului. Această manevră se numește decrabbing și este esențială pentru o aterizare sigură.

Hani Qanadilo, pilot comercial: „Orientăm botul avionului înapoi către axul pistei, să fim drepți, pentru că intrăm în ground effect și atunci menținem aripa către vânt. De la 6 metri, 6 metri și ceva în jos se întâmplă o mișcare foarte activă, foarte rapidă.”

Pasagerii au fost informați permanent și li s-a cerut să respecte măsurile de siguranță.

David Ciceo, directorul Aeroportului din Cluj: „Piloții cunosc condițiile și bineînțeles că și la aterizare și la decolare își iau toate măsurile. Echipajul de cabină anunță pasagerii că este obligatoriu să fie cuplată centura de siguranță.”

În ciuda condițiilor meteo severe, traficul aerian s-a desfășurat conform programului.

