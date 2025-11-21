Alstom livrează al nouălea tren electric Coradia Stream pentru România. Alte două unități sunt în proces de testare

Alstom anunţă că al nouălea tren electric Coradia Stream va pleca în curând spre România, în timp ce trenul 7 parcurge testul de anduranţă, iar trenul 8 se pregăteşte pentru ultimele verificări.

”Un an de Coradia Stream pentru România şi pentru ARF! În primele 12 luni, trenurile noastre au parcurs 446.627 km – mai mult decât distanţa Pământ–Lună şi înapoi şi echivalentul a peste 1.000 de traversări ale României! 5 trenuri sunt deja în exploatare. Trenul cu numărul 7 parcurge testul de anduranţă (2.000 km fără pasageri). Trenul 8 este în depou şi se pregăteşte pentru ultimele verificări. Trenul 9 pleacă în curând din fabrică (fabrica Bautzen, Germania, n.r.)”, anunţă Alstom.

Primul tren electric Coradia Stream livrat în România a început să circule în urmă cu un an.

”Continuăm să livrăm mobilitate sigură, eficientă şi sustenabilă. Mai multe trenuri urmează!”, precizează compania.

Acestea fac parte dintr-o flotă de 37 de trenuri comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Contractul dintre ARF şi Alstom include, de asemenea, servicii de mentenanţă timp de 15 ani, cu opţiunea de 15 ani suplimentari.

Ce dotări au noile trenuri

Fiecare tren electric proiectat pentru ARF este format din şase vagoane, cu un total de 351 de locuri şi un design cu podea joasă. Pentru a facilita deplasarea mai uşoară a pasagerilor, există două uşi de intrare pe fiecare parte a vagoanelor de mijloc şi o uşă pe fiecare parte a vagoanelor de capăt. Trenul include, de asemenea, patru toalete ecologice distribuite uniform pe toată lungimea sa, dintre care una este special adaptată pentru pasagerii cu mobilitate redusă. Trenurile Coradia Stream sunt echipate cu un sistem digital de numărare a pasagerilor care utilizează senzori de înaltă precizie pentru a furniza operatorilor date privind traficul de pasageri în vederea planificării şi optimizării eficiente.

Alstom a dezvoltat trenul regional Coradia Stream special pentru piaţa europeană. Aceste unităţi electrice multiple sunt echipate cu sistemul de control al traficului ERTMS de nivel 2 şi respectă standardele europene (EN) şi la specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI). Trenurile sunt proiectate să funcţioneze fără probleme în toate sistemele europene majore de alimentare cu energie electrică. În prezent, există peste 800 de trenuri Coradia Stream (EMU şi hidrogen) deja vândute în mai multe ţări din Europa, inclusiv Italia, Olanda, Danemarca, Norvegia, România şi Bulgaria.

