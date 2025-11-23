Descoperire macabră în toaleta unui tren de pe ruta Iași-București. Poliția a deschis o anchetă

Un tânăr a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iaşi-Bucureşti, cel care l-a descoperit fiind unul dintre controlori.

El avea 26 de ani, iar după ce a fost găsit mort trenul a fost oprit în gara Crasna din judeţul Vaslui. Bărbatul a urcat în Gara Iaşi, iar cel mai probabil a recurs la gestul sinuciderii imediat după ce garnitura s-a pus în mişcare.

”Biroul Judeţean Poliţie Transporturi Vaslui a fost sesizat, prin apel la 112, de către şeful de tren al InterRegio 1162, care circulă pe relaţia Iaşi – Bucureşti, cu privire la faptul că a găsit un călător spânzurat, inconştient, într-una dintre băile trenului. În gara Crasna din comuna Albeşti, judeţul Vaslui, bărbatul de 26 de ani, din Vaslui, a beneficiat de manevre de resuscitare, aplicate de cadre SMURD, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia”, au precizat reprezentanţii Poliţiei judeţene Vaslui

Trenul a staţionat peste o oră în gara Crasna, pentru ca poliţiştii şi procurării să poată face cercetările.

Trupul bărbatului a fost dus la Serviciul de Medicină Legală din Vaslui pentru efectuarea necropsiei.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz, varianta luată în calcul fiind cea a unei sinucideri.

