Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025

CFR Călători anunuță că din decembrie are loc o nouă scumpire a biletelor de tren, a treia din 2025. Statisticile arat că călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari scumpiri din economie.

Biletele de tren vor costa mai mult începând cu 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025–2026. Tarifele cresc cu 9,88%, aceasta fiind a treia scumpire în ultimele 12 luni, după cum notează Club Feroviar.

Majorarea este aplicată automat în fiecare lună decembrie, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați, în funcție de rata anuală a inflației. Potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică, actualizarea tarifelor pentru 2025 se face pe baza indicelui prețurilor de consum valabil la 1 octombrie.

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este intituția care are, prin lege, atribuția de a modifica prețurile biletelor de tren, în funcție de rata inflației și care se aplică tuturor transportatorilor feroviari de călători din România. Modificarea tarifelor la calătoria cu trenul se actualizează anual de către ARF, pe baza indicelui de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 octombrie”, a transmis CFR Călători.

Val de scumpiri la CFR Călători

Ultima creștere de preț a fost introdusă pe 1 august 2025, când biletele s-au scumpit ca urmare a majorării TVA de la 19% la 21%.

Tot în ultimele 12 luni, călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari scumpiri din economie, arată datele INS publicate în luna mai. Transportul feroviar a avut o creștere a tarifelor de 16,92% față de aprilie 2024 și de 11,71% față de martie 2025.

Pe 15 decembrie 2024, odată cu Mersul Trenurilor 2024–2025, fusese deja aplicată o creștere generală de 4,6%.

În luna martie, Ministerul Transporturilor a introdus noi majorări printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial. Astfel, au crescut prețurile la:

► abonamentele pentru navetiști,

► tichetele de rezervare a locurilor,

► transportul bicicletelor.

Totodată, rezervarea locului a redevenit obligatorie pentru călătoriile de până la 40 kilometri.

