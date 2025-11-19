Scumpiri la CFR: tarifele cresc după rata inflației, în timp ce românii renunță la călătoriile cu trenul

19-11-2025 | 19:21
Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice, responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

Florentina Bălășoiu

Potrivit legii, tarifele urmează să crească în funcție de rata anuală a inflației pentru toți operatorii feroviari.

CFR Călători promite însă că lucrurile se vor îmbunătăți, datorită banilor din PNRR investiți, și că vor intra în circulație primele trenuri modernizate.

Femeie: ”De fiecare dată cu întârziere de cel puțin 30 de minute dacă nu o oră - de la Galați. Este dezastruos 100 de lei biletul Galați -București”.

Iar de la jumătatea lunii viitoare, vom da în plus încă 10 la sută. Asta deși călătoriile cu trenul au condus topul scumpirilor în acest an.

Traian Preoteasa Director CFR Călători: ”Cu planul nou de mers se indexează cu rata inflației - alte bilete mai scumpe nu vor fi decât cele indexate cu rata inflației la jumătate lunii decembrie”.

spital slatina
Reacția Spitalului Judeţean din Slatina după ce mai mulți pacienți au filmat gândaci. Băile sunt în stare deplorabilă

Noile tarife ar urma să fie stabilite prin ordin de ministru. Până atunci, oficialii încep să scoată pe traseu primele trenuri modernizate cu bani din PNRR.

Este prima reacție a acestor tineri pasionați de tot ce înseamnă infrastructura feroviară, veniți special în gară să vadă ramele.

Astfel de vagoane - 139 la număr și încă 50 de locomotive ar urma să fie legate de trenuri InterCity, pe rute precum București – Brașov, București – Iași, București – Constanța şi București – Galați.

Până acum au fost livrate cam 40 la sută dintre ele și sunt mari semne de întrebare dacă reparațiile vor fi gata la timp, astfel încât să nu pierdem fondurile europene.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Cu întârzieri tot mai dese și rute anulate pentru că nu erau profitabile - românii renunță să mai călătorească pe calea ferată. În primul semestru din acest an, au călătorit cu trenul în jur de 32,5 milioane de pasageri , în scădere, cu 7 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Și distanțele parcurse de români sunt mai mici - acestea au scăzut cu 9 procente, semn că oamenii nu mai folosesc trenul pe distanțe lungi”.

Și este de înțeles, de vreme ce o călătorie de la Curtea de Argeş în București se face în 3 ore și jumătate - față de o oră și jumătate cu mașina pe autostradă.

Sursa: Pro TV

Etichete: tren, inflație, scumpiri, CFR, rata, bilet,

Dată publicare: 19-11-2025 18:18

Se fac verificări la Spitalul Judeţean din Slatina, după ce în spaţiul public au apărut imagini greu de privit! În filmarea făcută la Secţia de Urologie se văd gândaci care se plimbă în voie, iar băile sunt imposibil de folosit.

