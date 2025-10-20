Incident grav în Bacău: O bucată de 200 de metri din balustrada unui viaduct s-a prăbușit

Un incident care ar fi putut avea urmări extrem de grave s-a petrecut luni dimineață la Bacău.

Două sute de metri din balustrada celui mai mare viaduct rutier din oraș s-au prăbușit.

Cei care locuiesc în zonă spun că, în urmă cu două săptămâni, balustrada s-a înclinat și era doar o chestiune de timp până să cedeze.

Pe sub acest pod trec două șosele și două linii de cale ferată.

Nu există victime și nici mașini avariate.

Autoritățile sunt acum la locul incidentului și încearcă să repare balustrada.

Inspectoratul de Stat în Construcții a deschis o anchetă.

