Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi. Unul a murit

Peretele unei case din Câmpina, judeţul Prahova, s-a prăbuşit, joi, peste doi bărbaţi.

UPDATE Prima victima extrasă, barbat 55 ani, este conștientă, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare, au precizat salvatorii.

A doua persoană, un bărbat în vârstă de 35 ani, a fost declarată decedată.

Unul dintre bărbaţi, care era acoperit parţial, a fost scos deja, cel de-al doilea fiind acoperit complet. Incidentul s-a produs la o casă de pe bulevardul Carol I din municipiul Câmpina.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), pompierii militari prahoveni acţionează pentru salvarea a două persoane peste care a căzut peretele unei case. Pentru gestionarea acestei situaţii au fost mobilizate două echipaje de stingere, un container multirisc, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă.

„Este vorba despre două persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 30 ani şi, respectiv, 55 ani. Una dintre acestea a fost prinsă până la brâu, conştientă, fiind extrasă deja dintre dărâmături. Cea de-a doua victimă este acoperită complet şi pompierii acţionează pentru a ajunge la aceasta”, a precizat IGSU.

