Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în localităţile cu alegeri parţiale pe 7 decembrie

11-11-2025 | 07:22
Totul despre alegerile locale de mâine. Ce acte ai nevoie, cum arată buletinele de vot și unde votezi
Agerpres

Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parțiale din 7 decembrie începe marți. Candidații pot înregistra dosarele pentru toate localitățile, cu excepția celor care vizează Primăria Capitalei și președinția CJ Buzău.

Mihaela Ivăncică

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 891/2025 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025, de marţi, se pot depune candidaturile pentru funcţia de primar în cele mai multe dintre circumscripţiile unde se organizează alegeri parţiale.

Astfel, începe perioada de depunere a candidaturilor în circumscripţiile electorale: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa;oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

Pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru cea de primar general al Capitalei, candidaturile se vor putea depune doar începând de miercuri.

Potrivit calendarului stabilit de Guvern, pe 17 noiembrie 2025 se încheie perioada de depunere a tuturor candidaturilor, care trebuie să rămână definitive până pe 23 noiembrie.

Perioada de precampanie: 2 noiembrie - 22 noiembrie

Conform HG 891/2025, perioada electorală va începe pe 2 noiembrie, iar campania electorală va fi una redusă la jumătate şi se va desfăşura în perioada 22 noiembrie - 6 decembrie 2025.

11 noiembrie este data la care începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în comunele enumerate mai sus.

Perioada depunerii candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti va începe la 12 noiembrie.

Perioada de depunere a tuturor candidaturilor, atât pentru primarul Bucureştiului şi preşedintelui CJ Buzău, cât şi pentru primarii din celelalte câteva comune în care au loc alegeri, se încheie la data de 17 noiembrie.

Până la data de 14 noiembrie, cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa de mai mult de 6 luni înaintea datei scrutinului în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, pot depune la primar solicitări de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă.

Tot până la 14 noiembrie, primarul sau persoana care exercită temporar atribuţiile primarului, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, trebuie să actualizeze listele electorale complementare.

Până la data de 15 noiembrie, partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot înregistra alianţele electorale pentru alegerea primarului în circumscripţia electorală comunală sau orăşenească, după caz (doar pentru judeţele în care se organizează alegeri parţiale într-o singură circumscripţie electorală).

Până la data de 16 noiembrie, partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot înregistra alianţele electorale la alegerile parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti.

Campania electorală şi ziua votului

Campania electorală va fi una redusă la jumătate şi se va desfăşura în perioada 22 noiembrie - 6 decembrie 2025.

La 23 noiembrie, birourile electorale de circumscripţie atestă prin proces-verbal rămânerea definitivă a candidaturilor.

Până cel târziu la data de 2 decembrie trebuie să se tipărească buletinele de vot.

După încheierea campaniei electorale, în preziua alegerilor, primarii trebuie să predea următoarele materiale electorale biroului electoral al secţiei de votare: un exemplar al listei electorale permanente; două exemplare ale copiei de pe lista electorală complementară; formularele listelor electorale suplimentare; buletinele de vot; ştampila de control; ştampilele cu menţiunea votat; timbrele autocolante; orice alte tipizate şi materiale necesare votării.

Votarea are loc la 7 decembrie, cu începere de la ora 7:00 şi se termină la ora 21:00. 

Sursa: Agerpres, News.ro

Dată publicare: 11-11-2025 07:12

