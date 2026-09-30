Flăcările violente au devastat peste 400 de hectare de vegetație. 100 de pompieri, rangeri și angajați ai Ocolului Silvic duc o luptă contra-cronometru cu vâlvătăile.

Trafic oprit complet

Traficul între Băile Herculane și Târgu Jiu este oprit complet pe DN 67D. Cad bolovani și arbori arși. Pe munte, situația este dramatică. Focul a continuat să ardă și pe timpul nopții.

Corespondent ȘtirileProTV: Apar în permanență focare noi. Cel din spatele meu a izbucnit în urmă cu nici 30 de minute. Acesta se afla la 200 de metri de case și unitățile de cazare.

În Băile Herculane, turiștii speră ca focul să nu ajungă în zonele unde sunt cazați. Oamenii se tem pentru că fumul se simte peste tot în stațiune.

Incendiul, care a izbucnit în urmă cu aproape două luni, s-a apropiat amenințător de hoteluri și pensiuni. Circulația rutieră în zonă a fost oprită temporar, iar pompieri din Hunedoara au fost trimiși să își ajute colegii din Caraș-Severin care intervin pe un teren extrem de dificil.

Ce îngreunează misiunea

Fiind calcar sunt ravene adânci unde e vegetație uscată sunt momente în care nu observi ca focul se duce prin acea ravena.

Corespondent ȘtirileProTV: Elicopterele pornesc din nou în misiune, doar astăzi au efectuat peste 30 de misiuni de stingere în zonele cele mai afectate.

Cu ajutorul elicopterelor, au fost aruncate tone de apă pentru a ține flăcările la distanță de stațiune.

De la începutul săptămânii, focul a crescut în intensitate și a mistuit suprafețe importante de pădure, inclusiv pinul negru de Banat, o specie protejată.

Doru Coței, consilier județean: Am urcat acolo, la baza incendiului. Incendiul a fost foarte violent. Mulți pini negri seculari i-am pierdut. În mare parte traseul montan a fost calamitat, traseul turistic.

Pe de altă parte, organizațiile de mediu acuză autoritățile că nu au intervenit la timp pentru limitarea dezastrului.

Gabriel Păun, fondator Agent Green: E vorba de 400 de hectare. Am luat contact cu mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și am primit răspunsul oficial că România nu a solicitat ajutor. Nu există scuze în această situație în care focurile durează de mai mult de 7 săptămâni.

Col. Florin Chirea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: Mecanismul se declanșează când statul nu mai are resurse de stingere, nu e cazul în cazul nostru, sunt focare răzlețe pe o suprafață de aprox 400 hectare, eforturile se observă în acest moment.

Până la această oră nu s-au înregistrat victime omenești.