În tot acest timp, intervenția pe versanții abrupți continuă fără oprire: pompierii militari, sprijiniți de voluntari și de două elicoptere, duc o luptă dificilă cu flăcările.

Fumul dens a ajuns, în cursul dimineții, până la hotelurile din stațiune. O pâclă groasă a redus vizibilitatea și a făcut aerul aproape irespirabil.

Turistă: „Am venit de la Satu Mare, am plătit la hotel, nimeni nu mi-a spus ce se întâmplă. Nu se poate, mă simt foarte rău și trebuie să renunț acum la o săptămână, pentru că nu voi mai putea să stau, fumul, nu se mai poate respira, nu am dormit toată noaptea.”

Mulți sunt cu bagajele la ușă.

Turiști: „Destul de greu se respiră, aerul e foarte îmbâcsit, noi am venit aici la tratament. Avem parte de altceva, vă dați seama, au fost dintre pacienți care au plecat, au făcut atac de panică când au văzut focul chiar pe creasta dealului” (...)

„Vai de mama noastră, aici trebuie să ne luăm mașina și plecăm la București”

Circulația pe DN 67D, între Băile Herculane și Târgu Jiu, este în continuare restricționată. De pe versanți cad pietre și arbori aprinși.

În sprijinul pompierilor din Caraș-Severin au venit militari din Hunedoara și Bihor, iar alături de ei au urcat și zeci de angajați ai Ocolului Silvic și ai Parcului Național Domogled.

Iosif Blidar, șef Ocolul Silvic Băile Herculane: „În spate sunt focare, unde se intervine la sol cu 115 oameni, dintre care 36 personal silvic”

Col. Florin Chirea, IGSU: „Putem spune, la momentul acesta, că situația este îmbunătățită, dar, având în vedere relieful, vântul care bate, seceta prelungită, bineînțeles că situația poate evolua și negativ în zilele următoare.”

În noaptea de marți spre miercuri, muntele din jurul stațiunii Herculane era în flăcări. Mulți au ieșit speriați din camere.

Corespondent PROTV: „Apar în permanență focare noi. Cel din spatele meu a izbucnit în urmă cu nici 30 de minute. Acesta se afla la 200 de metri de case și unitățile de cazare.”

Turist: „Pe mașină era numai spută din asta de la fum, e periculos când tragi aer în piept.”

Incendiul de la Băile Herculane a afectat până acum peste 430 de hectare de teren. A izbucnit în luna august și încă pare greu de stins.