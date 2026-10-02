Rănit grav după ce ar fi fost înjunghiat de copilot, comandantul aeronavei a fost transportat inițial la un spital din Arabia Saudită. Ulterior, a fost dus cu un avion medical în Abu Dhabi, unde se află în stare stabilă. Potrivit premierului israelian, copilotul din Oman, suspectat că a încercat să prăbușească avionul FlyDubai, a trecut printr-un proces de radicalizare islamistă. Ancheta continuă.

Premierul Indiei: „Smit, îți ofer omagiile mele!”

Căpitanul Smit Machchhar, pilot FlyDubai: „Și eu vă ofer omagiile mele, domnule!”

Premierul Indiei: „Ce mai faci? Cum te simți acum?”

Căpitanul Smit Machchhar, pilot FlyDubai: „Totul e bine acum, domnule. Acum două zile m-am luptat pentru viața mea. La un moment dat, am conștientizat cât de multe răni aveam. Am căzut la pământ și mi-am dat seama că, dacă nu mă ridic – sunt pilot de 17 ani, sunt căpitan de 11 ani, știu ce se întâmplă într-un zbor chiar și cu ochii închiși, așa că, în acel moment, când eram la podea, primul gând a fost că aeronava se prăbușește și mi-am zis: «Hai, un ultim efort, Smit! Ușa e foarte aproape!» Și, deși eram încă lovit, am deschis ușa. Toți ceilalți, care au ajutat ulterior, au avut o contribuție la fel de importantă.”