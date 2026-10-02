Totuși, perspectivele privind anii trăiți în stare bună de sănătate se redresează mai lent, potrivit celor mai recente date globale ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), publicate vineri, relatează news.ro, care citează AFP.

Speranța de viață la nivel mondial a ajuns la 73,3 ani în 2023, foarte aproape de nivelul de 73,4 ani înregistrat în 2019, înaintea pandemiei de Covid-19. În 2021, aceasta scăzuse la 71,5 ani, potrivit raportului anual al OMS privind statisticile sanitare mondiale.

Speranța de viață revine aproape la nivelul de dinaintea pandemiei

„A trăi mai mult este una dintre marile realizări ale sănătății publice”, a declarat într-un comunicat dr. Alain Labrique, directorul Departamentului de Date, Sănătate Digitală, Analize și IA al OMS.

Însă speranța de viață nu este totul: mai trebuie să facem față „următoarei provocări”, și anume „să garantăm că acești ani suplimentari sunt trăiți în condiții bune de sănătate, adaptând în același timp sistemele de sănătate pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale populației”, a adăugat el.

Potrivit ONU, speranța de viață petrecută în stare bună de sănătate s-a redresat mai lent, ajungând la 62,8 ani în 2023, cu 0,4 ani sub nivelul din 2019.

Între 2000 și 2023, indică OMS, zona Americii a înregistrat cele mai mari creșteri ale riscului de mortalitate și ale pierderii de ani de viață în stare bună de sănătate, în timp ce regiunea Pacificului de Vest a cunoscut o „scădere considerabilă”.

Bolile cronice reprezintă o proporție tot mai mare din decese

În același timp, o tendință de fond relevă o predominanță tot mai mare a bolilor netransmisibile, precum bolile cardiovasculare, bolile respiratorii, diabetul sau boala Alzheimer, care reprezintă o proporție tot mai mare din totalul deceselor.

Astfel, în 2023, aceste boli au fost responsabile pentru 74% dintre decesele la nivel mondial, față de 58% în 2000.

Tot în 2023, pentru prima dată, bolile transmisibile au reprezentat mai puțin de jumătate din totalul deceselor în țările cu venituri mici, marcând o nouă etapă a tranziției epidemiologice mondiale.