Câinele familie a provocat un incendiu în timp ce se juca în sufragerie cu o baterie. Avertismentul proprietarului. VIDEO

Un câine a provocat un incendiu în casa stăpânilor săi din Carolina de Nord, după ce a început să roadă o baterie.

În imagini se vede cum patrupedul mușcă bateria, care a început să se aprindă.

A fire broke out at a house in North Carolina after a 5-year-old rescue dog named Colton chewed on a lithium-ion battery. #firefighter #animals #safety #firesafety pic.twitter.com/nOE8uall6o — Brut America (@brutamerica) October 16, 2025

În înregistrarea surprinsă de camera de supraveghere, Colton poate fi văzut jucându-se bateria în sufragerie, potrivit The Sun..

Câteva momente mai târziu, din ea începe să iasă fum, iar câinele se întoarce mirat.

Speriat, animalul fuge spre bucătărie, urmat de un alt câine care aleargă pe scări.

La doar câteva secunde după ce s-a îndepărtat de baterie, aceasta explodează, iar flăcările încep să mistuie covorul din sufragerie.

Din fericire, incendiul s-a stins de la sine la scurt timp, împiedicând dezastrul să se agraveze.

Proprietarul lui Colton, David Sasser – care este și pompier – a declarat: „A mușcat-o și se vede clar – e surprins, iar apoi parcă se gândește: «Ce am făcut?» Din fericire, focul s-a stins datorită covorului și pentru că am ajuns acasă destul de repede. Asta a fost tot ce am pierdut.”

Sasser a spus că experiența a fost un semnal de alarmă în privința pericolelor bateriilor litiu-ion. Acestea sunt, în general, sigure, însă pot provoca incendii dacă sunt supraîncărcate, deteriorate sau depozitate necorespunzător.

El a avertizat: „Când ați terminat de încărcat, scoateți-le din priză. Asigurați-vă că le păstrați într-un loc unde nu pot fi sparte sau roase de un câine. Și, când nu le mai folosiți, trebuie eliminate în mod corespunzător.”

Imaginile au fost postate pe Facebook de Departamentul de Pompieri din Chapel Hill, cu mesajul:

„Colton este un câine bun, dar a „prins gustul” blatului de bucătărie în timp ce stăpânii (o familie de la CHFD) erau plecați și a găsit un dispozitiv cu o baterie litiu-ion.”

Din fericire, Colton nu a fost rănit în urma incidentului, iar casa nu a suferit pagube semnificative în urma focului.

