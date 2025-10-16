Câinele familie a provocat un incendiu în timp ce se juca în sufragerie cu o baterie. Avertismentul proprietarului. VIDEO

Stiri externe
16-10-2025 | 22:06
Câine explozie sufragerie
X/ WBAY-TV 2

Un câine a provocat un incendiu în casa stăpânilor săi din Carolina de Nord, după ce a început să roadă o baterie.

autor
Claudia Alionescu

În imagini se vede cum patrupedul mușcă bateria, care a început să se aprindă.

În înregistrarea surprinsă de camera de supraveghere, Colton poate fi văzut jucându-se bateria în sufragerie, potrivit The Sun..

Câteva momente mai târziu, din ea începe să iasă fum, iar câinele se întoarce mirat.

Citește și
retriever disparut
Un câine dispărut de 36 de zile s-a întors acasă după ce a călătorit 161 de km și a înotat pe o insulă. Cum a fost găsit

Speriat, animalul fuge spre bucătărie, urmat de un alt câine care aleargă pe scări.

La doar câteva secunde după ce s-a îndepărtat de baterie, aceasta explodează, iar flăcările încep să mistuie covorul din sufragerie.

Din fericire, incendiul s-a stins de la sine la scurt timp, împiedicând dezastrul să se agraveze.

Proprietarul lui Colton, David Sasser – care este și pompier – a declarat: „A mușcat-o și se vede clar – e surprins, iar apoi parcă se gândește: «Ce am făcut?» Din fericire, focul s-a stins datorită covorului și pentru că am ajuns acasă destul de repede. Asta a fost tot ce am pierdut.”

Sasser a spus că experiența a fost un semnal de alarmă în privința pericolelor bateriilor litiu-ion. Acestea sunt, în general, sigure, însă pot provoca incendii dacă sunt supraîncărcate, deteriorate sau depozitate necorespunzător.

El a avertizat: „Când ați terminat de încărcat, scoateți-le din priză. Asigurați-vă că le păstrați într-un loc unde nu pot fi sparte sau roase de un câine. Și, când nu le mai folosiți, trebuie eliminate în mod corespunzător.”

Imaginile au fost postate pe Facebook de Departamentul de Pompieri din Chapel Hill, cu mesajul:

„Colton este un câine bun, dar a „prins gustul” blatului de bucătărie în timp ce stăpânii (o familie de la CHFD) erau plecați și a găsit un dispozitiv cu o baterie litiu-ion.”

Din fericire, Colton nu a fost rănit în urma incidentului, iar casa nu a suferit pagube semnificative în urma focului.

Criză politică evitată în Franţa. Premierul numit de Macron a supraviețuit moțiunilor partidelor de extremă dreaptă și stângă

Sursa: The Sun

Etichete: incendiu, caine, casă, explozie, carolina de nord,

Dată publicare: 16-10-2025 22:06

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Un câine din California a devenit erou, după ce un urs a intrat prin „efracție” în casa stăpânilor lui. Ce a făcut patrupedul
Stiri externe
Un câine din California a devenit erou, după ce un urs a intrat prin „efracție” în casa stăpânilor lui. Ce a făcut patrupedul

În statul american California, un câine curajos a devenit erou peste noapte, după ce a descoperit că un urs uriaș a dat buzna în casa stăpânilor lui.

Un câine dispărut de 36 de zile s-a întors acasă după ce a călătorit 161 de km și a înotat pe o insulă. Cum a fost găsit
Stiri Diverse
Un câine dispărut de 36 de zile s-a întors acasă după ce a călătorit 161 de km și a înotat pe o insulă. Cum a fost găsit

Un câine care a dispărut în Marea Britanie timp de 36 de zile ar fi parcurs aproximativ 161 km și ar fi înotat până pe o insulă, înainte de a fi salvat pe drumul său spre întoarcere.

Viking, primul câine din istoria României și primul din rasa lui care câștigă un titlu mondial. ”Este foarte protectiv”
Stiri Diverse
Viking, primul câine din istoria României și primul din rasa lui care câștigă un titlu mondial. ”Este foarte protectiv”

România are noi campioni în lumea concursurilor de frumusețe pentru animale de companie. Un câine din rasa Mastiff Tibetan și o pisică din rasa British Shorthair sunt printre cele mai frumoase animale din lume.  

Recomandări
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Stiri actuale
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, joi, de procurorii DNA sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei, au precizat surse judiciare.

Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta. „Să vedem dacă putem pune capăt acestui război”
Stiri externe
Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta. „Să vedem dacă putem pune capăt acestui război”

Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin în Ungaria pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina, în urma unei convorbiri telefonice „foarte productive” între cei doi.

Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan
Stiri actuale
Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă, care a fost reținută.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi din senin o sumă de bani
2 Jennifer Aniston
Instagram/Jennifer Aniston
Stiri Mondene
Jennifer Aniston, cu abdomenul perfect plat la 56 de ani. Secretul actriței din „Friends” | GALERIE FOTO
3 Oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Sanatate
De ce trăiesc românii mai puțin decât alți europeni. Ce are impactul cel mai mare
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Octombrie 2025

49:18

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28