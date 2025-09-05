Un incendiu a izbucnit în județul Giurgiu. 11 gospodării au fost mistuite de flăcări. Trei case au fost distruse parțial

Un incendiu violent a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Brăniștari, județul Giurgiu, afectând grav trei case, anexe gospodărești și pomi fructiferi, informează ISU.

Focul a pornit de la vegetația uscată dintr-o curte și s-a extins rapid în alte 11 gospodării, potrivit sursei citate.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, Detașamentului Giurgiu și Stației Colibași, cu patru autospeciale de stingere și o cisternă.

În sprijin, au fost solicitate două autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

La locul evenimentului au mai ajuns două cisterne și un buldoexcavator.

Arderea a fost întreținută de vânt și de cantitatea mare de materiale combustibile, iar pagubele au fost însemnate.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații deschise, precizează ISU Giurgiu.

