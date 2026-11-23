"În continuare, pompierii depun eforturi susţinute pentru localizarea şi lichidarea incendiului izbucnit la un hotel din staţiunea Poiana Braşov. Intervenţia este una deosebit de dificilă, având în vedere configuraţia acoperişului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse. Este necesară îndepărtarea învelitorii şi intervenţia atât la nivelul acoperişului, cât şi pe faţadele clădirii, unde configuraţia construcţiei şi dificultatea accesului îngreunează semnificativ operaţiunile de stingere", a transmis, luni dimineaţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ISU Braşov.

Pentru identificarea focarelor ascunse, pompierii utilizează camere cu termoviziune şi o dronă pentru recunoaştere aeriană, pentru evaluarea situaţiei operative şi monitorizarea focarelor de incendiu.

Pompieri din 4 județe se luptă de aproape 12 ore să stingă vâlvătaia. Izbucnite la mansardă, flăcările, alimentate de vântul puternic și de lemnul din care este construită mare parte din clădire, s-au extins rapid la etajele inferioare. Cele 150 de persoane care se aflau în interior au fost evacuate în siguranță.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 19:30, când mulți turiști erau la cină. Alarmele au început să sune în tot hotelul, iar oamenii au ieșit într-un suflet.

Turistă: „Am văzut aprinsă toată latura, partea aceasta de vest. Ne-am speriat și avem o teamă și acum, pentru că văd că s-a mai întețit vântul”.

Hotelul are mai multe corpuri, unite între ele. Primele flăcări s-au văzut la mansarda de la nivelul 11 al laturii unde sunt apartamente de închiriat. 5 dintre acestea erau ocupate în acel moment.

Turist: „N-au sunat de la recepție, ne-au comunicat că un incendiu s-a aprins în apropierea apartamentului nostru și ne-au rugat să evacuăm”.

Reporter: „Unde erați cazați?”

Turist: „La etajul 10”.

Turistă: „Ne-au rămas bagajele în cameră. Ne-au spus că este foarte mult fum, să nu cumva să ne întoarcem în cameră”.

Vântul puternic a întețit focul, care a cuprins, rând pe rând, mai multe etaje. Pe lângă pompierii brașoveni, au fost mobilizate echipaje din Covasna, Prahova și Argeș. Salvatorii au creat o perdea de apă care să limiteze extinderea vâlvătăii.

Pe lângă hidranți, militarii au folosit apa din piscina hotelului.

Reporter: „După cum se vede, incendiul se propagă pe verticală, către etajele inferioare ale corpului de clădire afectat. Pompierii se străduiesc să limiteze extinderea flăcărilor pe orizontală, adică spre celelalte corpuri ale hotelului”.

Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov: „Din cauza cantității mari de material lemnos, incendiul s-a dezvoltat și s-a propagat foarte repede. Până în acest moment au fost afectate de flăcări acoperișul construcției, mansarda, dar și ultimele 3 etaje ale hotelului. Vorbim de o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați”.

Deși personalul hotelului le-a oferit turiștilor posibilitatea să se cazeze în altă clădire, au fost clienți care au preferat să plece.

Turistă: „Veneam de la cină, am văzut flăcările și am zis că trebuie să vorbim cu personalul. Au fost foarte amabili și ne-au dat banii înapoi. Acum mergem să ne cazăm în Brașov”.

Alexandra Ionescu, reprezentanta hotelului: „Nu există victime, iar siguranța persoanelor aflate în hotel este sută la sută asigurată. Am avut toate sistemele active de prevenție și monitorizare”.

Lucian Mija, prefectul județului Brașov: „Pagube materiale într-adevăr sunt. Este un hotel important din Poiana Brașov”.

Deocamdată nu se știe cauza incendiului, dar pagubele materiale sunt uriașe. Corpul de clădire cu apartamente închiriate în regim hotelier a fost distrus în mare parte fie de foc, fie de apa folosită la stingerea flăcărilor. Reprezentanții hotelului spun că aveau clădirea asigurată.