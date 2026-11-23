Începători sau ceva mai experimentați, oamenii și-au pus patinele și au pornit pe gheață.

Reporter ȘtirilePROTV: „Chiar dacă nu am experiență pe gheață, nu am vrut să stau pe margine și doar să privesc distracția. Așa că singura variantă pentru mine este să mă folosesc de acest pinguin și să încerc să țin pasul cu mulțimea.”

Experiența a meritat, spun cei care au ales să-și facă mișcarea de seară într-un mod inedit.

Femeie: „Pentru mine e greu, nu m-am mai dat de 20 de ani, dar ne distrăm.”

Bărbat: „Se simte iarna în toată regula.”

Tată: „După 40 de ani, dacă te ridici și nu pârâie nimic, e perfect, te urci pe patine.”

Fată: „Mi-e un pic greu, dar ne descurcăm. Foarte începătoare. Ne-au introdus în vibe-ul de Crăciun.”

În București, și alte patinoare își vor deschide porțile în perioada următoare.