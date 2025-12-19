Doi soți au murit într-un incendiu după ce au rămas blocați într-o saună din Tokyo. Ce au descoperit autoritățile ulterior

Stiri externe
19-12-2025 | 16:41
sauna
Shutterstock

Doi japonezi, soţ şi soţie, au murit după ce au rămas blocaţi într-o cameră de saună privată care a luat foc luni la Tokyo, informează BBC.com.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Poliţia din capitala Japoniei investighează dacă un mâner de uşă defect i-a împiedicat pe cei doi să iasă din camera de saună. Tragedia s-a produs la Sauna Tiger, în cartierul Akasaka, potrivit mass-media locale.

Anchetatorii au constatat şi că sistemul de alarmă de urgenţă al unităţii era oprit şi, potrivit informaţiilor, ar fi fost aşa de doi ani.

"Transmitem cele mai sincere condoleanţe... şi întreaga noastră compasiune pentru durerea şi suferinţa profundă, care nu pot fi exprimate în cuvinte", a declarat Sauna Tiger într-un comunicat publicat pe site-ul său.

Cele două victime sunt Yoko Matsuda, o manichiuristă în vârstă de 37 de ani, şi soţul ei, Masanari, de 36 de ani, care conducea un salon de înfrumuseţare, potrivit mass-media locale.

Pompierii au fost chemaţi în jurul orei locale 12:25 luni, după ce a pornit alarma de incendiu a unităţii. La sosirea lor, mânerul uşii de la camera de saună privată se afla pe podea, au declarat anchetatorii pentru presa japoneză.

Cei doi au fost găsiţi prăbuşiţi pe podea, unul peste celălalt, cu capetele aproape de uşă, a relatat presa locală. Au fost transportaţi de urgenţă la spital, însă au murit ulterior.

Cauza posibilă a incendiului

Un prosop ars ar fi fost găsit în interiorul saunei, indicând că incendiul ar fi putut fi declanşat de atingerea prosopului de pietrele fierbinţi din încăpere, a transmis poliţia.

În camera de saună exista o alarmă de urgenţă pe perete pentru a alerta personalul dacă era nevoie de ajutor, însă anchetatorii au constatat că era oprită. Totuşi, capacul alarmei fusese îndepărtat, ceea ce sugerează că aceasta ar fi apăsată de cuplu pentru a cere ajutor, a precizat Departamentul de Poliţie Metropolitană.

Poliţia a adăugat că, întrebat despre alarmă, personalul ar fi spus că aceasta nu a mai fost pornită "din jurul anului 2023", potrivit mass-media locale.

Centrul de Sănătate Publică Minato a declarat pentru ziarul The Asahi Shimbun că sauna funcţiona din iulie 2022 şi că a fost inspectată ultima dată în aprilie 2023, când "nu au fost constatate deficienţe majore ale echipamentelor".

Saunele au devenit tot mai populare în Japonia, multe unităţi oferind camere private, însă a crescut şi numărul accidentelor legate de acestea, ceea ce a generat apeluri ca sectorul să fie reglementat mai strict.

Potrivit unui comunicat, Sauna Tiger va fi "închisă pe termen nedeterminat" şi a oferit rambursări clienţilor care făcuseră rezervări.

Sursa: Agerpres

Etichete: incendiu, japonia, decese,

Dată publicare: 19-12-2025 16:41

