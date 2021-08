Turiştii români cazaţi într-un hotel din Bodrum, evacuaţi după ce vegetaţia a luat foc

Vara lui 2021 vine în completarea celei trecute. După criza sanitară focurile şi căldura năucitoare din Turcia şi Grecia încurcă planurile românilor dornici de vacanţă.

Din cauza incendiilor de vegetaţie aceştia sunt nevoiţi să părăsească hotelurile aflate în calea focului şi să se mute în zone mai sigure sau chiar să-şi anuleze sejurul. Îngrijoraţi sunt şi cei care urmează să plece din ţară. Turiştii nu-şi vor recupera banii daţi dacă din cauze naturale li se vor anula concediile.

Turiştii români cazaţi într-un hotel din Bodrum au fost evacuaţi temporar după ce vegetaţia din zonă a luat foc.

Marius Berca, managerul unei agenţii de turism: ''Pentru siguranţa lor au fost duşi în alte două hoteluri care erau mai departe de zona respectivă. Au primit camere acolo, au stat câteva ore după care s-au reîntors la hotelul unde îşi aveau sejurul. Au fost evacuaţi pe mare, cu bărcile''.

La Marmaris, tot în Turcia, flăcările au distrus păduri şi case, magazine şi şcoli, aşa că oamenii au fost nevoiţi să fugă doar cu hainele de pe ei. Românul Marian Tiţa, care navighează de mulţi ani în zonă s-a întors de acolo, marcat de cele văzute.

Marian Tița: ''Am văzut focul pe crestele muntelui şi stăteam, am stat toată noaptea împreună cu localnicii să putem interveni în cazul în care focul o luă spre noi. Oamenii s-au descurcat cu ce-au avut, am văzut oameni bătrâni, de 70-80 de ani, care încercau să stingă incendiul cu mâinile goale, cu o greblă sau cu o sapă''.

Incendiile apărute din senin le fac zile rele şi turiştilor aflaţi în vacanţă la Palermo, în Italia. Flăcările au ajuns inclusiv pe plaje şi au făcut scrum şezlongurile şi umbrelele, iar fumul gros a învăluit totul în jur.

Lucrurile sunt departe de a se linişti şi în Grecia, spre groaza miilor de turişti români care sunt în vacanţă acolo. Fabian este de o săptămână în Insula Rhodos. Deşi se afla la 15 kilometri distanţă de locul în care a izbucnit focul, povesteşte că fumul se vede şi de pe plajă.

Fabian Mihai, turist român: ''Inclusiv acum de dimineaţă tot au început să zboare avioane, să ia apa din mare să aducă să stingă. Se simţea mirosul de fum, se vedea în depărtare spre zonele afectate, se vedea fumul foarte bine”.

În tot acest timp sună telefoanele la agenţiile de turism. Românii care urmează să îşi petreacă vacanţă în ţările afectate de foc încearcă să se asigure că nu vor avea probleme. Oamenii trebuie să ştie însă că poliţele de călătorie uzuale nu acoperă cheltuielile în caz de dezastre naturale care duc la întreruperea sejurului sau chiar la anularea lui.

Cătălin Boiceanu, directorul unei firme de asigurări: ''Una are legătură mai mult cu partea de evenimente care îi pot afecta sănătatea, în primul rând, sau acoperă accidentele care pot surveni în timpul călătoriei. Şi mai există o asigurare de tip storno care îţi acoperă cheltuielile cu privire la anularea călătoriei. Partea de dezastre naturale, incedii de proporţii de genul ăsta sunt trecute la excluderi”.

Oana Rusu, Manager Departament Turism: ''Atât timp cât banii sunt plătiţi către hoteluri, către companiile aeriene, noi nu o să îi putem recupera pentru că sunt nori de cenuşă la câţiva kilometri de hotel. Acum, dacă cumva vreun hotel va fi, doamne fereşte, afectat de flăcări, de vreun incendiu, atunci turiştii vor avea posibilitatea de a-şi reprograma vacanţa''.

Pe de altă parte, mii de români au renunţat să mai plece în Grecia după ce ţara a fost inclusă pe lista roşie. Nu sunt vaccinaţi şi nu au vrut ca la întoarcere să intre în carantină.