Incendiere din dragoste, în Timiș. Un individ s-a răzbunat pe iubitul fostei soții
Un bărbat de 40 de ani din județul Timiș a fost arestat preventiv, după ce a incendiat o mașină.
La mijloc ar fi vorba despre o răzbunare din dragoste, pentru că proprietarul autoturismului este partenerul fostei soții.
Potrivit anchetatorilor, individul ar fi mers noaptea în fața casei celor doi și ar fi pus focul. Apoi, s-ar fi făcut nevăzut.
Polițiștii au ridicat din locuința acestuia mai multe obiecte ce ar fi fost folosite la incendiere. Acum, cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru distrugere.
Sursa: Pro TV
16-11-2025 07:59