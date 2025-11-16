Incendiere din dragoste, în Timiș. Un individ s-a răzbunat pe iubitul fostei soții

Un bărbat de 40 de ani din județul Timiș a fost arestat preventiv, după ce a incendiat o mașină.

La mijloc ar fi vorba despre o răzbunare din dragoste, pentru că proprietarul autoturismului este partenerul fostei soții.

Potrivit anchetatorilor, individul ar fi mers noaptea în fața casei celor doi și ar fi pus focul. Apoi, s-ar fi făcut nevăzut.

Polițiștii au ridicat din locuința acestuia mai multe obiecte ce ar fi fost folosite la incendiere. Acum, cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru distrugere.

