Proprietarul hanului din Gura Humorului, unde o turistă a murit în urma unui incendiu, primise recent amenzi pentru nereguli

Intervenție dramatică a pompierilor la un cunoscut han din Gura Humorului, care a luat foc duminică dimineață! Majoritatea turiștilor au reușit să iasă teferi din clădire, dar o femeie de 78 de ani a fost dată dispărută!

Abia după ce incendiul a fost stins a fost găsit trupul carbonizat al bătrânei.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Flăcările au cuprins clădirea restaurantului, care avea la mansardă 8 camere de cazare. Înăuntru dormeau 8 turiști, inclusiv un copil. Când s-a dat alarma, în jurul orei 5 dimineața, 7 dintre persoane au reușit să iasă nevătămate.

A opta persoană, o femeie de 78 de ani din Moinești, județul Bacău, a fost dată dispărută inițial. Bătrâna nu a avut nicio șansă să ajungă repede la scări și să le coboare. După 4 ore, trupul ei a fost găsit carbonizat.

Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava: „Incendiul se manifesta cu flacără atât la parter, cât și la mansarda construcției. Suprafața afectată este undeva la 400 de metri pătrați.”

Hanul are 9.000 de urmăritori pe Facebook și era vizitat de turiști mai ales în weekend. În plus, aici se organizau nunți și alte evenimente. Dar pentru clădirea construită exclusiv din lemn, proprietarul nu avea autorizație de securitate la incendiu.

Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava: „Din punct de vedere al legislației în vigoare, atât ca număr de locuri de cazare, cât și ca suprafață, clădirea afectată nu necesită autorizație de securitate la incendiu. Acest lucru nu exclude însă faptul că trebuie respectată legislația pe linie PSI.”

În primăvară, proprietarul hanului a fost sancționat de pompieri cu două amenzi în valoare totală de 5.000 de lei pentru nereguli.

Potrivit celor de la ISU, focul ar fi pornit din cauza unui cablu încins în camera frigorifică a restaurantului.

