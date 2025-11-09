Proprietarul hanului din Gura Humorului, unde o turistă a murit în urma unui incendiu, primise recent amenzi pentru nereguli

Stiri actuale
09-11-2025 | 19:14
×
Codul embed a fost copiat

Intervenție dramatică a pompierilor la un cunoscut han din Gura Humorului, care a luat foc duminică dimineață! Majoritatea turiștilor au reușit să iasă teferi din clădire, dar o femeie de 78 de ani a fost dată dispărută!

autor
Iulia Ciuhu

Abia după ce incendiul a fost stins a fost găsit trupul carbonizat al bătrânei.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Flăcările au cuprins clădirea restaurantului, care avea la mansardă 8 camere de cazare. Înăuntru dormeau 8 turiști, inclusiv un copil. Când s-a dat alarma, în jurul orei 5 dimineața, 7 dintre persoane au reușit să iasă nevătămate.

A opta persoană, o femeie de 78 de ani din Moinești, județul Bacău, a fost dată dispărută inițial. Bătrâna nu a avut nicio șansă să ajungă repede la scări și să le coboare. După 4 ore, trupul ei a fost găsit carbonizat.

Citește și
incendiu turcia
Şase persoane au murit și alte șapte au fost rănite grav într-un incendiu la un depozit de parfumuri din Turcia. VIDEO

Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava: „Incendiul se manifesta cu flacără atât la parter, cât și la mansarda construcției. Suprafața afectată este undeva la 400 de metri pătrați.”

Hanul are 9.000 de urmăritori pe Facebook și era vizitat de turiști mai ales în weekend. În plus, aici se organizau nunți și alte evenimente. Dar pentru clădirea construită exclusiv din lemn, proprietarul nu avea autorizație de securitate la incendiu.

Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava: „Din punct de vedere al legislației în vigoare, atât ca număr de locuri de cazare, cât și ca suprafață, clădirea afectată nu necesită autorizație de securitate la incendiu. Acest lucru nu exclude însă faptul că trebuie respectată legislația pe linie PSI.”

În primăvară, proprietarul hanului a fost sancționat de pompieri cu două amenzi în valoare totală de 5.000 de lei pentru nereguli.

Potrivit celor de la ISU, focul ar fi pornit din cauza unui cablu încins în camera frigorifică a restaurantului.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, suceava, gura humorului,

Dată publicare: 09-11-2025 19:13

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Incendiu la o pensiune din Gura Humorului. O persoană a fost găsită carbonizată. Opt autospeciale de stingere au intervenit
Stiri Socante
Incendiu la o pensiune din Gura Humorului. O persoană a fost găsită carbonizată. Opt autospeciale de stingere au intervenit

O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineaţă la o pensiune din Gura Humorului, judeţul Suceava.

Şase persoane au murit și alte șapte au fost rănite grav într-un incendiu la un depozit de parfumuri din Turcia. VIDEO
Stiri externe
Şase persoane au murit și alte șapte au fost rănite grav într-un incendiu la un depozit de parfumuri din Turcia. VIDEO

Un incendiu la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei a provocat, sâmbătă dimineaţa, moartea a şase persoane şi rănirea altor şapte, relatează agenţia Anadolu.

Incendiu la catedrala din Dorohoi. Altarul a fost cuprins de flăcări, pompierii au intervenit mai bine de două ore
Stiri actuale
Incendiu la catedrala din Dorohoi. Altarul a fost cuprins de flăcări, pompierii au intervenit mai bine de două ore

Un incendiu a cuprins joi seară altarul catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi, județul Botoșani. Un enoriaș care se afla în zonă a dat alarma, în jurul orei 19.

Momentul în care un avion de marfă s-a prăbușit și a provocat un incendiu masiv, în Kentucky. Șapte oameni au murit
Stiri externe
Momentul în care un avion de marfă s-a prăbușit și a provocat un incendiu masiv, în Kentucky. Șapte oameni au murit

Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi a provocat un incendiu masiv, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky.

Alertă în Prahova. Un incendiu a cuprins un atelier auto unde erau depozitate zeci de tone de azotat
Stiri actuale
Alertă în Prahova. Un incendiu a cuprins un atelier auto unde erau depozitate zeci de tone de azotat

Stare de alertă ieri într-o comună din Prahova. Un incendiu care a cuprins un atelier auto risca să ajungă la 50 de tone de azotat depozitate în aceeași hală.

Recomandări
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”
Romania, te iubesc!
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”

„Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea I. Mergem în Finlanda să vedem cum se pregătește țara din NATO cu cea mai lungă graniță terestră cu Rusia.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28