Cetățeanul turc bănuit că a comandat atacul din Centrul Vechi, prins pe autostrada Arad-Nădlac. Încerca să ajungă în Ungaria

Audieri-maraton la serviciul Omoruri din București. Anchetatorii l-au oprit la granița cu Ungaria pe un cetățeanul turc bănuit că ar fi comandat atacul din 19 august din Centrul Vechi al Capitalei.

Cetățeanul turc bănuit că ar fi orchestrat atacul din Centrul Vechi al Capitalei a fost prins marți, în jurul orei 17.30, pe Autostrada Arad-Nădlac.

Era într-un taxi, alături de alți doi cetățeni turci, și ar fi încercat să iasă din țară spre Ungaria. Nu avea acte asupra lui și nu a opus rezistență în momentul reținerii. Mașina în care se afla a fost oprită în timpul unui filtru de amploare și dirijată către o parcare, unde polițiștii au făcut verificări.

Anchetatorii de la Omoruri cred că acest nou suspect ar fi comandat prin telefon atacul armat din data de 19 august asupra unei terase din Centrul Istoric. Nu se știe deocamdată motivul, dar el și ceilalți doi bărbați care îl însoțeau au fost duși azi-noapte la serviciul Omoruri din Capitală și sunt audiați și la această oră. Nu este exclus ca, la finalul audierilor, cei trei să fie reținuți.

În acest caz se mai află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile un tânăr de 27 de ani și altul de 19 ani.

Este vorba despre cel care a tras în două rânduri focuri de armă spre localul respectiv, dar și de complicele său, cel care i-ar fi dat arma și care i-ar fi indicat locul spre care să tragă.

Cercetările sunt continuate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în principiu pentru tentativă de omor calificat.

