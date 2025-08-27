Cum ar fi plănuit cetățeanul turc atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Ținta erau bodyguarzii unui local

27-08-2025 | 19:31
Sunt audieri-maraton la Serviciul Omoruri din București, după ce anchetatorii l-au oprit la granița cu Ungaria pe un cetățean turc bănuit că a comandat atacul din Centrul Vechi al Capitalei.

Anchetatorii au indicii că atât el, cât și cel care a tras cu arma, ar fi intenționat să ucidă agenții de pază din localul din centrul istoric. Când a fost prins, suspectul era însoțit de alți cetățeni turci, care au fost, de asemenea, aduși la audieri.

Noul suspect a fost prins pe Autostrada Arad-Nădlac

Noul suspect - un turc în vârstă de 30 de ani - a fost prins pe Autostrada Arad-Nădlac. Era într-un taxi, alături de doi cetățeni turci și ar fi încercat să iasă din țară spre Ungaria. Nu avea acte asupra lui și nu a opus rezistență în momentul reținerii. A fost dus pentru audieri la Serviciul Omoruri din București.

Străinul este bănuit că ar fi orchestrat atacul din Centrul Vechi al Capitalei prin telefon, coordonându-l de la distanță pe cel care a tras. În plus, l-ar fi ajutat să ajungă acolo.

Suspectul de 27 de ani care a tras cu pistolul a avut într-adevăr intenția să ucidă, cred anchetatorii. Ținta erau bodyguarzii localului din Centrul Vechi, pe care i-a și urmărit.

Primul atac a fost însă eșuat pentru că acesta a folosit o armă contrafăcută, iar glonțul nu i-a atins pe cei vizați. A doua oară, acesta a revenit la terasa din Centrul Vechi la o săptămână distanță și a tras cu o altă armă șase focuri în trei secunde.

Primul atac nu a fost reclamat la poliție

Primul atac nu a fost reclamat la poliție, pentru că nimeni nu și-a dat seama că cineva a tras cu o armă de foc.

Agenții de pază ai localului le-au spus anchetatorilor că înainte de cele două atacuri au evacuat din restaurant un grup de cetățeni turci, pe care îi suspectează acum că s-au răzbunat. Un alt motiv luat în calcul ar fi datorii neachitate.

La audieri au ajuns și alți turci bănuiți că ar fi complici. Deocamdată sunt în arest preventiv pentru 30 de zile tânărul de 27 de ani care a tras și cel de 19 ani care i-ar fi dat arma. Cercetările sunt continuate de procurori pentru tentativă de omor calificat.

