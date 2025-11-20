Încă 3 miliarde lei pentru a încheia anul fără datorii. Șeful CNAS: „Fără măsurile fiscale, Fondul se prăbuşea în septembrie”

Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că, pentru a încheia anul fără datorii, instituţia pe care o conduce are nevoie de trei miliarde de lei.

El susține că măsurile fiscal-bugetare adoptate toamna aceasta care i-au vizat pe asiguraţi şi co-asiguraţi au avut efecte benefice, arătând că, în cazul în care acestea nu ar fi fost adoptate, Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se prăbuşea în luna septembrie.

Declarațiile vin în contextul în care bugetul CNAS a crescut de la 75 la 80 de miliarde de lei în cursul acestui an, dar deficitul rămâne o problemă majoră.

Deficit de 3 miliarde lei pe spitale și medicamente

„Am început anul cu 75 de miliarde (buget – n.r.), am ajuns astăzi la 80 de miliarde şi ca să îl încheiem la 31 decembrie fără datorii mai e nevoie de 3 miliarde de lei, pe total bunuri şi servicii, adică pe asistenţă medicală pe zona de spitale şi pe zona de medicamente, dispozitive medicale", a afirmat Horaţiu Moldovan miercuri seară la Medika TV, conform news.ro.

Şeful CNAS a precizat că suma suplimentară „trebuie să vină sau poate veni doar de la bugetul de stat".

„Dacă nu se întâmpla, Fondul se prăbuşea în septembrie"

Moldovan a apărat măsurile din primul pachet fiscal-bugetar, care au „inversat balanţa între plătitor şi neplătitor", subliniind că, deși nepopulare, acestea au avut efecte benefice și au salvat sistemul de la colaps.

„A fost o măsură nepopulară pe care Guvernul şi-a asumat-o, dar dacă nu se întâmpla lucrul acesta Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se prăbuşea în luna septembrie. Nu mai puteam să plătim medicamente, nu mai puteam să plătim spitalele pe spitalizare continuă, era o tragedie", a declarat şeful CNAS.

Speranța pentru 2026: fără suplimentări de la bugetul de stat

Moldovan și-a exprimat optimismul pentru anul viitor, susținând că prin reglementările adoptate, CNAS ar putea deveni autonom financiar.

„Prin acest echilibru reglementat în acea legislaţie la anul sperăm că va fi primul an în care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea nevoie de influenţe salariale din bugetul de stat şi ne vom descurca, evident cu o cheltuire chibzuită, eficientă a fondului, fără suplimentare de la bugetul de stat, fără să tăiem de la medicamente, fără să tăiem de la servicii, dimpotrivă, vom creşte plata medicilor în ambulatoriul de specialitate, vom creşte numărul medicamentelor gratuite şi compensate", a adăugat şeful CNAS.

