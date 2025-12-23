Explozia din Rahova. CL Sector 5 a aprobat decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea oamenilor la curent şi gaze

Consiliul Local Sector 5 a aprobat marţi decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea la energia electrică şi gazele naturale a familiilor afectate de explozia care a avut loc în octombrie, în blocul din Rahova.

Potrivit primarului Vlad Popescu Piedone, fondurile sunt asigurate din bugetul de rezervă.

''În calitate de primar al Sectorului 5, mă ţin de cuvânt şi vin în ajutorul oamenilor care au rămas fără locuinţă în urma deflagraţiei de pe Str. Vicina. Consiliul Local Sector 5 a aprobat astăzi decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea la energia electrică şi gazele naturale, fondurile fiind asigurate din bugetul de rezervă. Mulţumesc tuturor consilierilor locali care au înţeles că în astfel de momente nu este loc de orgolii politice şi au votat acest proiect de hotărâre, ce are rolul de a veni în sprijinul cetăţenilor afectaţi de explozia din data de 17.10.2025'', a anunţat primarul într-o postare pe Facebook.

Cum se va efectua decontarea cheltuielilor

Decontarea sumelor aferente pentru rebranşarea la reţeaua de energie electrică şi gaze naturale se va efectua în baza unei cereri însoţite de extrasul de cont al titularului şi documentele justificative privind taxele suportate în vederea efectuării rebranşării, precizează primarul.

Preşedintele/administratorul asociaţiei de proprietari va colecta de la fiecare titular documentele necesare, urmând a fi depuse la Registratura Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti.

''În astfel de momente, prioritatea noastră este siguranţa şi sprijinul oamenilor. Nu putem lăsa familiile afectate să suporte singure costurile revenirii la normalitate. Prin acest proiect votat în Consiliul Local, Primăria Sectorului 5 îşi asumă responsabilitatea de a ajuta prin măsuri concrete locuitorii din Rahova, prin decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea la curent şi gaze. Este un sprijin real pentru familiile care au trecut prin momente grele şi un semn de responsabilitate faţă de comunitatea noastră'', a transmis Vlad Popescu Piedone.

