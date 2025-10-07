Imagini revoltătoare în Rodna: Cal bătut și obligat să tragă o mașină de teren. Poliția Animalelor a intervenit

Doi bărbați din Bistrița-Năsăud au fost reținuți pentru 24 de ore după ce în spațiul public au apărut imagini în care se vede cum forțau un cal să tragă o mașină de teren.

Gestul lor a provocat revoltă pe rețelele sociale, iar cei de la poliția animalelor s-au autosesizat.

Aceste scene au fost surprinse în comuna Rodna. Cei doi bărbați, de 22 şi 44 de ani, sunt filmați cum obligă un cal să tragă cu toată puterea o mașină.

Totodată, animalul ar fi fost lovit în mod repetat și împins să depună eforturi peste limitele sale naturale, au mai transmis polițiștii. Cei doi indivizi erau însoțiți și de un copil, martor la întreaga întâmplare. În urma apariţiei imaginilor, Poliţia Animalelor a incepout o anchetă.

Bărbaţii au fost reținuți pentru schingiuirea animalelor.



Valentin Grapini, primar comuna Rodna: ”Este un act de cruzime fantastic. E strigător la cer așa ceva, e de condamnat, nu se poate așa ceva”.



Cei doi urmează să ajungă în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Rănirea sau schingiuirea animalelor se pedepsesc cu închisoarea. De asemenea, în cazul condamnării, instanța poate dispune, ca pedeapsă complementară, interdicția de a deține animale, pentru o perioadă de la un an la 5 ani.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













