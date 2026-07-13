"Pe cine aţi paria într-o întâlnire dintre un urs şi un mistreţ? Dacă aţi ales ursul, imaginile surprinse la o hrănitoare amenajată de colegii noştri de la Ocolul Silvic Putna, din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, s-ar putea să vă schimbe puţin perspectiva. Momentul, rar şi amuzant, a fost surprins de colegul nostru Constantin Puzdrea şi ne arată încă o dată cât de imprevizibilă poate fi viaţa sălbatică", au transmis luni oficialii Romsilva, într-un mesaj pe Facebook, însoţit de imagini care arată momentul, potrivit News.ro.
Imagini rare filmate în Suceava: ”Pe cine aţi paria între un urs şi un mistreţ?”. Finalul e cu totul surprinzător | VIDEO
Pădurarii din Suceava au surprins în imagini o întâlnire rară între un urs şi un mistreţ, în apropierea unei hrănitori amenajate într-o pădure din judeţ.
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva gestionează 241 de fonduri cinegetice şi anunţă că, anual, asigură faunei peste 1.600 de tone de furaje combinate, cereale şi seminţe, circa 1.500 de tone de fân, lucernă şi frunzare, peste 340 de tone de rădăcinoase şi suculente şi aproape 300 de tone de sare.