Imagini rare filmate în Suceava: ”Pe cine aţi paria între un urs şi un mistreţ?”. Finalul e cu totul surprinzător | VIDEO

"Pe cine aţi paria într-o întâlnire dintre un urs şi un mistreţ? Dacă aţi ales ursul, imaginile surprinse la o hrănitoare amenajată de colegii noştri de la Ocolul Silvic Putna, din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, s-ar putea să vă schimbe puţin perspectiva. Momentul, rar şi amuzant, a fost surprins de colegul nostru Constantin Puzdrea şi ne arată încă o dată cât de imprevizibilă poate fi viaţa sălbatică", au transmis luni oficialii Romsilva, într-un mesaj pe Facebook, însoţit de imagini care arată momentul, potrivit News.ro.