Imagini inedite cu un râs surprinse în Parcul Național Semenic din județul Caraș-Severin. VIDEO

Un râs a fost surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului, imaginile fiind distribuite joi de către Romsilva.

„Monitorizarea animalelor sălbatice este o activitate continuă în administraţiile ariilor naturale protejate, ce presupune prezenţa constantă a personalului nostru în teren. Prin observaţii atente, colegii noştri colectează şi analizează date pentru a înţelege cât mai bine comportamentul şi dinamica speciilor protejate”, au transmis joi reprezentanţii Romsilva, distribuind imagini cu un râs surprins în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului.

Râsul (Lynx lynx) este un carnivor solitar, perfect adaptat pentru a rămâne nevăzut, potrivit specialiștilor.

„Se strecoară prin pădurile dese, îşi marchează teritoriul şi îşi alege cu grijă locurile de vânătoare. În perioada împerecherii devine şi mai precaut, evitând confruntările cu alţi masculi. Râsul este un prădător foarte discret, care trăieşte în libertate circa 17 ani, iar prezenţa acestuia este un indicator al unui ecosistem sănătos şi echilibrat”, au transmis specialiştii Romsilva.

Râşii se deplasează fără zgomot şi atacă prada pe neaşteptate, putând face salturi mari. Au auzul şi mirosul foarte fine şi o vedere foarte bună, inclusiv nocturnă, când de multe ori ies la vânătoare, fiind vânători solitari, potrivit sursei citate.

Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului, unul dintre cele 22 de parcuri naţionale şi naturale administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, este situat în sud-vestul ţării şi are o suprafaţă de 36.052 hectare.

Aici există opt rezervaţii naturale, în zone de conservare specială, strict protejate, şi numeroase obiective şi trasee turistice.

