Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, joi, în jurul orei 10:00, polițiștii Secției 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o persoană cu privire la faptul că un bărbat ar fi escaladat gardul care împrejmuiește un imobil din Sectorul 6, în timp ce persoana vătămată se afla în locuință, scrie Agerpres.

Bărbatul a amenințat agenții

Polițiștii s-au deplasat fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că bărbatul ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea imobilului și ar fi sustras bunuri de pe terasa exterioară a locuinței.

În continuare, agenții au observat un bărbat suspect, iar în momentul în care s-au apropiat de el acesta a scos un cuțit, cu care i-a amenințat.

Ulterior, bărbatul a luat-o la fugă, iar în timpul urmăririi a continuat să-i amenințe pe agenți. Polițiștii au scos armamentul din dotare, somându-l pe bărbat să abandoneze cuțitul și în final au reușit să-l imobilizeze, într-un moment de atenție al acestuia.

Agresorul a fost reținut și este cercetat pentru ultraj, sub forma amenințării.