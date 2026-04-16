VIDEO. Un robot umanoid care a urmărit o turmă de mistreți în Varșovia, noua vedetă a internetului. Momentul viral

Un robot umanoid care aleargă după mistreți pe străzile din Varșovia a devenit viral pe internet, transformându-se rapid într-o senzație online. „Edward”, așa cum este numit, atrage milioane de vizualizări cu aparițiile sale neobișnuite.

Aura Trif

Mașinăria, cunoscută sub numele de Edward Warchocki, a devenit rapid una dintre cele mai cunoscute vedete de pe internet din țară.

Într-un clip viral, robotul aleargă în mod amuzant după o turmă de mistreți în fugă, de parcă ar încerca să-i adune. În altele, se plimbă pe străzi aglomerate, discută cu trecătorii și transformă întâlnirile obișnuite în adevărate spectacole, scrie Tvpworld.com.

„Personal, imaginea acestui robot care aleargă după mistreți nu mă mai surprinde”, a declarat co-creatorul său, Radosław Grzelaczyk, într-un interviu pentru TVP World.

Cel mai cunoscut robot umanoid din Polonia

Grzelaczyk și partenerul său de afaceri, Bartosz Idzik, nu au început în domeniul roboticii. Ambii și-au construit carierele în tehnologie, dezvoltând bitcoin.pl – descris ca „principalul site de schimb de criptomonede din Polonia” – înainte de a se orienta către roboți umanoizi.

După ce s-a specializat în robotică în China, la sfârșitul anului 2025, Grzelaczyk a cumpărat un robot umanoid și a început să testeze ce poate face în viața de zi cu zi. Rezultatele au ajuns rapid atât pe străzi, cât și în mediul online.

De atunci, Edward a apărut aproape peste tot: plimbându-se prin Varșovia, discutând cu trecătorii, apărând la emisiuni matinale, intrând live pe TikTok și chiar vizitând parlamentul Poloniei.

Potrivit lui Grzelaczyk, toate videoclipurile îl prezintă pe același robot, nu mai multe exemplare.

O parte din farmecul lui Edward ține și de stilul său vestimentar, mai apropiat de un influencer urban decât de o mașinărie: poartă un rucsac și un ceas Rolex cu diamante.

În culise, Edward funcționează cu ajutorul unei combinații de sisteme. Grzelaczyk spune că robotul este conectat nu doar la un model local de inteligență artificială, ci și la surse mai ample de informații.

Se orientează cu ajutorul unui scanner lidar și poate merge autonom sau poate fi controlat de la distanță. În spațiile publice însă, echipa rămâne aproape și îl controlează manual, din motive de siguranță.

Pe stradă, reacțiile sunt adesea pozitive și uneori surprinzător de emoționante. Impactul proiectului este greu de ignorat: aproximativ 150 de videoclipuri postate în doar 45 de zile au adunat peste 500 de milioane de vizualizări.

FOTO Georgina e sclipitoare și la 32 de ani! Cu ce fotografii a cucerit logodnica lui CR7 internetul: ”Wow, ești divină!”
