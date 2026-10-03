Cu frumusețea sa întunecată și misterioasă, plaja Reynisfjara oferă un peisaj spectaculos, diferit de multe dintre locurile de pe coasta Islandei. Nisipul negru vulcanic, coloanele de bazalt, stâncile Reynisdrangar și valurile puternice ale Oceanului Atlantic de Nord atrag turiști din întreaga lume. În același timp, Reynisfjara este cunoscută drept una dintre plajele unde vizitatorii trebuie să fie deosebit de atenți la valurile-surpriză.

De ce este Reynisfjara una dintre cele mai periculoase plaje din lume

Plaja cu nisip negru Reynisfjara este rezultatul activității vulcanice care a modelat coasta sudică a Islandei. Nisipul întunecat provine în principal din roci vulcanice, inclusiv bazalt, care au fost erodate de-a lungul timpului de valuri și de condițiile meteorologice.

În apropierea plajei se află Reynisdrangar, un grup de formațiuni stâncoase care se ridică din ocean și ajung la aproximativ 66 de metri. Acestea sunt alcătuite din rocă vulcanică și au fost modelate de procesele de eroziune care au acționat asupra coastei de-a lungul timpului.

Pe țărm se află și impresionantele coloane de bazalt cu forme aproape hexagonale. Acestea s-au format atunci când lava s-a răcit și s-a contractat, producând fisuri regulate în roca vulcanică. Procesul este cunoscut sub numele de îmbinare columnară și poate fi întâlnit în mai multe regiuni vulcanice ale lumii.

Coasta sudică a Islandei este expusă direct Oceanului Atlantic de Nord, iar Reynisfjara poate avea valuri puternice și condiții marine dificile. Pericolul nu vine însă doar din dimensiunea valurilor, ci mai ales din faptul că unele dintre ele pot urca mult mai departe pe plajă decât cele precedente.

De ce turiștii nu trebuie să stea cu spatele la mare

Un val care ajunge mai sus pe plajă decât te-ai aștepta te poate dezechilibra și poate trage apa înapoi cu o forță considerabilă. Nisipul și pietrișul de sub picioare se pot deplasa, ceea ce face dificilă menținerea echilibrului.

Dacă o persoană ajunge în zona de surf, revenirea la țărm poate deveni foarte dificilă. Apa oceanului este rece, iar expunerea la temperaturi scăzute poate duce rapid la hipotermie. În plus, condițiile de val pot face intervenția echipelor de salvare dificilă și periculoasă.

Principalul pericol de la Reynisfjara îl reprezintă așa-numitele „sneaker waves”, cunoscute în română drept valuri-surpriză. Acestea pot pătrunde brusc mult mai mult pe plajă decât valurile care le preced. Chiar dacă marea pare relativ liniștită, următorul val poate ajunge neașteptat departe pe nisip.

Un astfel de val poate doborî o persoană și o poate trage spre apă odată cu retragerea sa. De aceea, autoritățile islandeze recomandă turiștilor să păstreze o distanță considerabilă față de linia apei și să nu întoarcă spatele oceanului.

Trei factori fac aceste valuri deosebit de periculoase:

Pot apărea fără un avertisment vizibil. Serii de valuri relativ mici pot fi urmate de unul care urcă mult mai departe pe plajă. Apa este rece, iar condițiile marine pot fi dificile. O cădere în apă poate deveni periculoasă într-un timp scurt, mai ales dacă persoana este prinsă de valurile următoare. Apa se poate retrage cu forță. Când valul se întoarce spre ocean, poate destabiliza persoanele aflate prea aproape de apă și le poate trage spre zona de surf.

Ce sunt „sneaker waves” și de ce sunt atât de periculoase

„Sneaker waves” sunt valuri care ajung pe plajă mult mai sus decât valurile obișnuite din aceeași serie. Ele nu trebuie confundate cu „rogue waves”, un termen folosit în oceanografie pentru un fenomen diferit, asociat cu valuri neobișnuit de mari în raport cu valurile din jur.

La Reynisfjara, problema este în special distanța pe care apa o poate parcurge pe plajă. Un val care pare asemănător cu cele precedente poate ajunge neașteptat de departe, surprinzând turiștii care s-au apropiat prea mult de ocean.

Comportamentul valurilor este influențat de condițiile oceanografice, de forma și înclinarea plajei și de configurația coastei. Tocmai de aceea, nu este posibil ca un turist să stabilească doar privind marea că următorul val va fi sigur.

Unul dintre cele mai importante sfaturi oferite vizitatorilor este să nu încerce să se apropie de apă pentru a fotografia valurile. Distanța aparent sigură poate fi depășită rapid de un sneaker wave.

Printre celelalte pericole de la Reynisfjara se numără căderile de pietre și desprinderile de roci. Stâncile și versanții din apropierea plajei pot fi instabili, iar vizitatorii trebuie să respecte semnele și zonele de acces indicate la fața locului.

Legenda stâncilor Reynisdrangar. Trolii transformați în piatră

Reynisdrangar sunt formațiunile stâncoase negre din bazalt care se ridică din Oceanul Atlantic, în apropiere de localitatea Vík. Siluetele lor ascuțite creează unul dintre cele mai spectaculoase peisaje de pe coasta sudică a Islandei.

Potrivit unei legende islandeze, formațiunile ar fi fost cândva troli care încercau să tragă un vas spre țărm. Creaturile au rămas prea mult timp în apropierea oceanului, iar razele soarelui le-au transformat în piatră.

Ca multe alte legende despre troli din Islanda, povestea oferă o explicație mitologică pentru aspectul neobișnuit al peisajului. În realitate, Reynisdrangar sunt formațiuni geologice modelate de procese vulcanice și de eroziune.

Unde se află plaja Reynisfjara și de ce este atât de populară

Vei găsi Reynisfjara pe coasta de sud a Islandei, la aproximativ 10 minute de mers cu mașina de Vík. Plaja se află la aproximativ 180 de kilometri de Reykjavík, iar drumul cu mașina durează în jur de două ore și jumătate în condiții normale. Timpul de călătorie poate varia însă în funcție de vreme și de condițiile de drum.

Pentru a ajunge la Reynisfjara din Reykjavík, urmează Ring Road, cunoscută și drept Route 1, apoi Route 215 spre plajă. În apropierea plajei există o parcare, toalete și facilități pentru turiști.

În apropiere se află și Black Beach Restaurant, unde vizitatorii pot găsi preparate și băuturi, fiind un loc convenabil pentru o pauză înainte sau după vizita pe plajă.

Ce reguli trebuie să respecte turiștii la Reynisfjara

Reynisfjara poate fi vizitată în siguranță dacă turiștii respectă avertismentele și păstrează o distanță suficient de mare față de ocean. Mai multe persoane și-au pierdut viața aici după ce au fost surprinse de valuri și trase spre mare, motiv pentru care autoritățile islandeze tratează zona cu deosebită atenție.

La sosire, vizitatorii trebuie să verifice panourile de siguranță și semnalele luminoase care indică nivelul de risc. Condițiile se pot schimba, iar anumite zone pot fi restricționate sau închise atunci când vremea, valurile sau mareea creează un pericol suplimentar.

Pentru a rămâne în siguranță, ține cont de următoarele recomandări: