Pe lângă preț și zonă, mulți dintre cei care au fost la târgul imobiliar din Capitală s-au interesat dacă primesc și mobilă sau măcar un loc de parcare.

Oamenii care visează la o casă nouă s-au mutat astăzi de la un stand la altul. S-au interesat de prețuri și au comparat proiectele.

Ce caută românii la o locuință nouă

Tânăr: „Eu caut un apartament mic de două camere sau un studio. Oferta mi s-a părut foarte variată și același lucru pot să-l spun și despre prețuri. În general mi se par ridicate.”

Bărbat: „Mă interesează un apartament pentru băiat. Este student aici, în București. Cred că o investiție imobiliară, la situația de acum și situația economică a țării, este cea mai bună. Cum vi se par prețurile? Mărișoare, pornesc de undeva de la 2-300 pe metru pătrat fără TVA.”

Pentru potențialii clienți contează și ce primesc în plus: de pildă, apartamente mobilate și utilate sau locuri de parcare. Toate acestea pot înclina balanța atunci când dezvoltatorii au prețuri apropiate.

Locul de parcare și mobila pot face diferența

Michael Topalinsky, dezvoltator imobiliar: „Noi am inclus un loc de parcare dacă cumpărătorul cumpără un apartament studio, dublu studio sau două camere, pentru apartamente cu 3 sau 4 camere am inclus două locuri de parcare. Uneori noi oferim apartamente mobilate, nu este ceva ce facem constant, dar oferim și asta.”

Bogdan Balașa, dezvoltator imobiliar: „Sunt interesați de localizări cât mai bune, în proximitatea stațiilor de metrou, și să fie în proximitatea altor facilități comerciale, educaționale, medicale de care aceștia au nevoie. Punem un accent important pe spațiile de joacă pentru copii, spații verzi.”

Și oferta băncii cântărește mult.

Irina Savu, consilier credite: „Clienții, în general, încearcă să găsească cea mai mică dobândă și cea mai mică rată. Băncile vin în întâmpinarea clienților cu costul taxelor notariale pentru contractul de ipotecă, spre exemplu, sau cu asigurarea locuinței pentru un an de zile sau poate oferi un raport de evaluare.”

În cele 3 zile cât a durat evenimentul, peste 6.000 de persoane au trecut pe la târgul imobiliar.