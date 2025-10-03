Anchetă în Covasna după o escrocherie cu joburi false care a lăsat o persoană fără 46.000 de lei

03-10-2025 | 14:37
O nouă schemă de înșelătorie a fost descoperită de anchetatorii din Covasna, care au descins la adresele suspecților, în 23 de locuri din țară.

Ana Maria Barbu

Suspecții le promiteau oamenilor joburi simple, iar doritorul trebuia să acceseze un magazin online și să adauge în coș anumite produse, pentru a le crește – chipurile – rata de clickuri. Apoi trimitea captura de ecran așa-zișilor lui superiori.

De aici, însă, lucrurile se complicau – escrocii convingeau victima să cumpere produsele și să facă plata într-un cont indicat de ei.

Promiteau că omul își va primi înapoi banii, plus un comision. Numai că acest lucru nu se mai întâmpla.

Conturile în care erau încasați banii aparțineau unor oameni nevoiași, folosiți de grupare și plătiți cu sume derizorii pentru serviciile lor. Cel care a făcut reclamația a fost păgubit cu aproape 46.000 de lei.

Joi, anchetatorii au făcut percheziții și au dus 23 de persoane la audieri. Cercetările continuă, cu suspecții în stare de libertate.

Sursa: Pro TV

