Protestele violente continuă în Iran. Moschee și magazin cu Corane şi cărţi de rugăciuni, atacate. Arestările se țin lanț

Protestele nu slăbesc în Iran, unde în diferite oraşe izbucnesc confruntări uneori soldate cu morţi, în ciuda încercărilor de calmare ale preşedintelui Massoud Pezeshkian, care a cerut miercuri forţelor de securitate să nu-i atace pe protestatari.

O manifestaţie a comercianţilor din Lordegan, un oraş situat la 455 de kilometri de Teheran, în sud-vestul ţării, a degenerat miercuri în confruntări armate cu forţele de ordine, soldate cu doi morţi şi 30 de răniţi, potrivit agenţiei de presă Fars.

„Protestatarii au început să arunce cu pietre în forţele de ordine”, iar unii dintre cei care aveau arme „au deschis focul asupra poliţiei”, susţine Fars, fără a preciza dacă victimele sunt poliţişti sau manifestanţi. Clădirile oficiale ale provinciei au fost avariate, potrivit aceleiaşi surse.

Moschee atacată

Agenţia de presă iraniană Tasnim relatează că „revoluţionarii” au „aruncat cu pietre şi au spart ferestrele moscheii Imam Khomeini” miercuri, după ce au plecat de la o adunare a sindicatelor la Bojnourd, în nord-estul ţării. „Un număr de protestatari şi agitatori” au atacat apoi o librărie care vindea Corane şi cărţi de rugăciuni, adaugă Tasnim, precizând că magazinul a fost incendiat şi „toate cărţile au fost arse”.

Preşedintele Massoud Pezeshkian, care a făcut declaraţii destul de moderate de la începutul protestelor, dar nu deţine puterea reală, aflată în mâinile liderului suprem Ali Khamenei, a ordonat miercuri forţelor de ordine să nu atace manifestanţii, a raportat agenţia de presă Mehr. Cu toate acestea, „cei care poartă arme de foc, cuţite şi macete şi care atacă secţii de poliţie şi obiective militare sunt insurgenţi, iar manifestanţii trebuie distinşi de insurgenţi”, a precizat el în cadrul Consiliului de Miniştri.

În acelaşi timp, şeful armatei iraniene, Amir Hatani, a ridicat tonul după ameninţările lui Donald Trump de a interveni militar în Iran dacă vor fi ucişi manifestanţi şi după „sprijinul” acordat protestatarilor de Benjamin Netanyahu, premierul iraelian. Iranul consideră aceste declaraţii ca fiind o „ameninţare”, a declarat Amir Hatani. „Dacă inamicul comite o greşeală, vom riposta cu mai multă fermitate” decât în timpul războiului de 12 zile din iunie împotriva Israelului şi Statelor Unite, a ameninţat el, la rândul său.

Ciocniri în plină zi în Teheran

Pentru prima dată, marţi au avut loc ciocniri în plină zi în centrul Teheranului, unde, potrivit mass-media locale, până atunci se organizaseră sporadic adunări fără incidente majore, în principal seara.

Un spital din oraş a fost afectat accidental de gazul lacrimogen utilizat de forţele de ordine pentru a dispersa protestatarii, potrivit unei universităţi citate de agenţia Isna.

Marţi a fost decretată o nouă grevă în Marele Bazar din Teheran, protestatarii adunându-se pentru a scanda „Libertate! Libertate!”, înainte de a fi dispersaţi cu gaze lacrimogene de forţele de securitate.

Staţia de metrou Marele Bazar nu mai este deservită până la noi ordine, a relatat Tasnim.

Vestul țării, cel mai afectat

Au avut loc adunări în cel puţin cincizeci de oraşe, în principal mici şi mijlocii, mai ales în vestul ţării, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe anunţurile oficiale şi pe informaţiile din mass-media. Oficial, 24 de provincii din 31 au fost afectate de la începutul mişcării.

La câteva sute de kilometri de Teheran, în ultimele zile au fost raportate ciocniri locale mortale, în special în Malekshahi, o zonă cu aproximativ 20.000 de locuitori, unde trăieşte o importantă populaţie kurdă.

Numeroase arestări

De la începutul mişcării, cel puţin 27 de protestatari „au fost ucişi prin împuşcare sau alte forme de violenţă comise de forţele de securitate în opt provincii”, a scris marţi Iran Human Rights (IHR). Potrivit ONG-ului cu sediul în Norvegia, peste 1.000 de persoane au fost arestate.

Presa iraniană a raportat 15 morţi, inclusiv membri ai forţelor de securitate, de la începutul protestelor.

Guvernul australian a cerut miercuri cetăţenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”. „Protestele violente continuă în toată ţara şi sunt susceptibile să se intensifice, situaţia de securitate este instabilă”, se arată într-o nouă actualizare a recomandărilor sale pentru călătorii.

