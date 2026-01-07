Protestele violente continuă în Iran. Moschee și magazin cu Corane şi cărţi de rugăciuni, atacate. Arestările se țin lanț

Stiri externe
07-01-2026 | 21:33
proteste teheran
AFP

Protestele nu slăbesc în Iran, unde în diferite oraşe izbucnesc confruntări uneori soldate cu morţi, în ciuda încercărilor de calmare ale preşedintelui Massoud Pezeshkian, care a cerut miercuri forţelor de securitate să nu-i atace pe protestatari.

autor
Alexandru Toader

O manifestaţie a comercianţilor din Lordegan, un oraş situat la 455 de kilometri de Teheran, în sud-vestul ţării, a degenerat miercuri în confruntări armate cu forţele de ordine, soldate cu doi morţi şi 30 de răniţi, potrivit agenţiei de presă Fars.

„Protestatarii au început să arunce cu pietre în forţele de ordine”, iar unii dintre cei care aveau arme „au deschis focul asupra poliţiei”, susţine Fars, fără a preciza dacă victimele sunt poliţişti sau manifestanţi. Clădirile oficiale ale provinciei au fost avariate, potrivit aceleiaşi surse.

Moschee atacată

Agenţia de presă iraniană Tasnim relatează că „revoluţionarii” au „aruncat cu pietre şi au spart ferestrele moscheii Imam Khomeini” miercuri, după ce au plecat de la o adunare a sindicatelor la Bojnourd, în nord-estul ţării. „Un număr de protestatari şi agitatori” au atacat apoi o librărie care vindea Corane şi cărţi de rugăciuni, adaugă Tasnim, precizând că magazinul a fost incendiat şi „toate cărţile au fost arse”.

Preşedintele Massoud Pezeshkian, care a făcut declaraţii destul de moderate de la începutul protestelor, dar nu deţine puterea reală, aflată în mâinile liderului suprem Ali Khamenei, a ordonat miercuri forţelor de ordine să nu atace manifestanţii, a raportat agenţia de presă Mehr. Cu toate acestea, „cei care poartă arme de foc, cuţite şi macete şi care atacă secţii de poliţie şi obiective militare sunt insurgenţi, iar manifestanţii trebuie distinşi de insurgenţi”, a precizat el în cadrul Consiliului de Miniştri.

Citește și
proteste teheran
Protestele sângeroase din Iran, în imagini. Adevărate lupte s-au dat în bazarul din Teheran: „Libertate!” | GALERIE FOTO

În acelaşi timp, şeful armatei iraniene, Amir Hatani, a ridicat tonul după ameninţările lui Donald Trump de a interveni militar în Iran dacă vor fi ucişi manifestanţi şi după „sprijinul” acordat protestatarilor de Benjamin Netanyahu, premierul iraelian. Iranul consideră aceste declaraţii ca fiind o „ameninţare”, a declarat Amir Hatani. „Dacă inamicul comite o greşeală, vom riposta cu mai multă fermitate” decât în timpul războiului de 12 zile din iunie împotriva Israelului şi Statelor Unite, a ameninţat el, la rândul său.

Ciocniri în plină zi în Teheran

Pentru prima dată, marţi au avut loc ciocniri în plină zi în centrul Teheranului, unde, potrivit mass-media locale, până atunci se organizaseră sporadic adunări fără incidente majore, în principal seara.

Un spital din oraş a fost afectat accidental de gazul lacrimogen utilizat de forţele de ordine pentru a dispersa protestatarii, potrivit unei universităţi citate de agenţia Isna.

Marţi a fost decretată o nouă grevă în Marele Bazar din Teheran, protestatarii adunându-se pentru a scanda „Libertate! Libertate!”, înainte de a fi dispersaţi cu gaze lacrimogene de forţele de securitate.

Staţia de metrou Marele Bazar nu mai este deservită până la noi ordine, a relatat Tasnim.

Vestul țării, cel mai afectat

Au avut loc adunări în cel puţin cincizeci de oraşe, în principal mici şi mijlocii, mai ales în vestul ţării, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe anunţurile oficiale şi pe informaţiile din mass-media. Oficial, 24 de provincii din 31 au fost afectate de la începutul mişcării.

La câteva sute de kilometri de Teheran, în ultimele zile au fost raportate ciocniri locale mortale, în special în Malekshahi, o zonă cu aproximativ 20.000 de locuitori, unde trăieşte o importantă populaţie kurdă.

Numeroase arestări

De la începutul mişcării, cel puţin 27 de protestatari „au fost ucişi prin împuşcare sau alte forme de violenţă comise de forţele de securitate în opt provincii”, a scris marţi Iran Human Rights (IHR). Potrivit ONG-ului cu sediul în Norvegia, peste 1.000 de persoane au fost arestate.

Presa iraniană a raportat 15 morţi, inclusiv membri ai forţelor de securitate, de la începutul protestelor.

Guvernul australian a cerut miercuri cetăţenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”. „Protestele violente continuă în toată ţara şi sunt susceptibile să se intensifice, situaţia de securitate este instabilă”, se arată într-o nouă actualizare a recomandărilor sale pentru călătorii.

Sursa: News.ro

Etichete: iran, proteste, teheran,

Dată publicare: 07-01-2026 21:33

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transferul iernii! Galatasaray negociază pentru un fotbalist român
NEWS ALERT Transferul iernii! Galatasaray negociază pentru un fotbalist român
Citește și...
Protestatarii din Iran ar fi ”cucerit” două orașe. Apel disperat la președintele Donald Trump: ”Nu-i lăsa să ne omoare”
Stiri externe
Protestatarii din Iran ar fi ”cucerit” două orașe. Apel disperat la președintele Donald Trump: ”Nu-i lăsa să ne omoare”

Protestatarii din Iran au lansat marți un apel direct către președintele Donald Trump, căruia i-au cerut să intervină, în a zecea zi consecutivă de revolte față de regimul din Teheran.

Protestele sângeroase din Iran, în imagini. Adevărate lupte s-au dat în bazarul din Teheran: „Libertate!” | GALERIE FOTO
Stiri externe
Protestele sângeroase din Iran, în imagini. Adevărate lupte s-au dat în bazarul din Teheran: „Libertate!” | GALERIE FOTO

Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene marți pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri și videoclipuri postate pe rețelele de socializare.

Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 1.200 arestate la protestele din Iran. SUA au avertizat că intervin dacă mor oameni
Stiri externe
Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 1.200 arestate la protestele din Iran. SUA au avertizat că intervin dacă mor oameni

Numărul morților în urma violențelor provocate de protestele din Iran a crescut la cel puțin 35 de oameni, au anunțat marți activiștii, citați de Associated Press.

Recomandări
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău
Stiri Economice
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Ianuarie 2026

55:56

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59