Boboteaza la Iași: Peste o mie de credincioși au participat la slujba din curtea Catedralei Mitropolitane

06-01-2026 | 13:27
La Iași în curtea Catedralei Mitropolitane peste o mie de oameni au participat la slujba de sărbătoare oficiată de preoți.

Iulia Ciuhu

De Bobotează credincioșii iau acasă agheasma mare și spun că prin credință reușesc să treacă peste probleme mult mai ușor!

Preoții de la Mitropolia din Iași au pregătit 10 mii de litri de apă sfințită pentru credincioși, în vase mari de inox.

Credincioșii nu au avut însă acces să-și pună agheasmă singuri ci au fost ajutați de voluntari. Fiecare om de la rând a primit o sticlă cu apă sfințită, iar cine a dorit suplimentar în propriul vas i-a fost umplut și acela.

Bărbat:Stropesc în casă, pentru sănătate, pentru boala, când e cearta în casa te dai cu oleacă de agheasma şi îţi ajută Dumnezeu”.

Unii dintre credincioşi s-au oprit direct în parcare să-şi sfinţească cu agheasmă maşina, dar şi portbagajul plin.

Bărbat: ”Am stropit aşa, aşa e bine la noi”.

Reporter: Aţi adus aici şi bucate.

Bărbat: ”Dada, am adus de toate, am adus mâncări, am adus vinuri, de toate, tobă. Aşa e la noi”.

Aproape o mie de oameni au participat la slujba de Bobotează din curtea Mitropoliei din Iași.

Nichifor Botoșăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor: ”Semnificaţia acestei zile este aratatea bucuriei pe care Domnul în zilele noastre a pus-o statornic în biserică. Să ne facem şi noi credincioşi acestei minuni, să ne bucurăm şi să ne intoracem de la toată miciuna şi seducţia ce ne înconjoară spre adevărul pe care Domnul l-a descoperit”.

Pentru creștinii ortodocși urmează și mâine o sărbătoare mare, dedicată sfântului Ioan Botezătorul. Peste 2 milioane de români poartă acest nume sau derivate.

