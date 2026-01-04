Pregătiri în toi la Iași și Constanța pentru Bobotează. Sute de mii de sticle pentru aghiazmă, etichetate de voluntari

Se fac pregătiri pentru Bobotează în mai multe zone din țară. La Constanța, sute de mii de sticle pentru aghiazmă sunt etichetate de voluntari pentru ca marți să fie împărțite credincioșilor, iar butoaiele pentru sfințirea apei sunt deja pregătite.

Și la Iași se fac ultimele aranjamente pentru slujba la care sunt așteptați mii de credincioși.

La Arhiepiscopia Tomisului peste 300.000 de sticle sunt etichetate.

În fața catedralei au fost deja instalate 25 de butoaie pentru slujba de sfințire.

Paulin Alecu, preot: „Ca în fiecare an în ajunul Bobotezei slujba începe la 5 dimineața Sfânta Liturghie urmată de sfințirea apei în jurul orei 8 dimineața. După ce se termină Sfânta Liturghie vom ieși din catedrală aici pe esplanadă unde deja butoaiele sunt pregătite. Astăzi facem proba lor cu apă, mâine se înlocuiește cu apă curată și se face sfințirea”.

Pentru acest an, Arhiepiscopia Tomisului a pregătit peste 130 de tone de apă care va fi sfințită. Și la Iași pregătirile sunt în toi.

Corespondent PRO TV: „Credincioșii trebuie să vină cu propriile recipiente pentru a lua aghiazma din aceste vase. Pentru ei sunt pregătiți 10.000 de litri de apă sfințită”.

La ceremonia din curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei sunt așteptați mii de oameni.

