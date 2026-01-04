Pregătiri în toi la Iași și Constanța pentru Bobotează. Sute de mii de sticle pentru aghiazmă, etichetate de voluntari

Stiri actuale
04-01-2026 | 19:51
×
Codul embed a fost copiat

Se fac pregătiri pentru Bobotează în mai multe zone din țară. La Constanța, sute de mii de sticle pentru aghiazmă sunt etichetate de voluntari pentru ca marți să fie împărțite credincioșilor, iar butoaiele pentru sfințirea apei sunt deja pregătite.

autor
Cătălin Covrig,  Elena Bejinaru

Și la Iași se fac ultimele aranjamente pentru slujba la care sunt așteptați mii de credincioși.

La Arhiepiscopia Tomisului peste 300.000 de sticle sunt etichetate.

În fața catedralei au fost deja instalate 25 de butoaie pentru slujba de sfințire.

Paulin Alecu, preot: „Ca în fiecare an în ajunul Bobotezei slujba începe la 5 dimineața Sfânta Liturghie urmată de sfințirea apei în jurul orei 8 dimineața. După ce se termină Sfânta Liturghie vom ieși din catedrală aici pe esplanadă unde deja butoaiele sunt pregătite. Astăzi facem proba lor cu apă, mâine se înlocuiește cu apă curată și se face sfințirea”.

Citește și
boboteaza, ips teodosie
Mii de credincioși la slujbele de Bobotează. Organizatorii, surprinși de numărul de enoriași veniți după Agheazma Mare

Pentru acest an, Arhiepiscopia Tomisului a pregătit peste 130 de tone de apă care va fi sfințită. Și la Iași pregătirile sunt în toi.

Corespondent PRO TV: „Credincioșii trebuie să vină cu propriile recipiente pentru a lua aghiazma din aceste vase. Pentru ei sunt pregătiți 10.000 de litri de apă sfințită”.

La ceremonia din curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei sunt așteptați mii de oameni.

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, iași, boboteaza, credinciosi,

Dată publicare: 04-01-2026 18:23

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Postul Bobotezei – când începe. Ce este Agheasma Mare și ce puteri are
Stiri Diverse
Postul Bobotezei – când începe. Ce este Agheasma Mare și ce puteri are

Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători creștine de la începutul anului, este prăznuită pe 6 ianuarie și este precedată de Ajunul Bobotezei, zi cu o semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși.  

Mii de credincioși la slujbele de Bobotează. Organizatorii, surprinși de numărul de enoriași veniți după Agheazma Mare
Stiri actuale
Mii de credincioși la slujbele de Bobotează. Organizatorii, surprinși de numărul de enoriași veniți după Agheazma Mare

Creștinii ortodocși și catolici sărbătoresc au sărbătorit Boboteaza, ziua Botezului Domnului în râul Iordan și vizita celor trei magi la pruncul Iisus.

Aglomerație la slujbele de Bobotează din țară. Unii enoriași au luat agheasmă cu bidoanele: „Stropim toată casa, curtea”
Stiri Sociale
Aglomerație la slujbele de Bobotează din țară. Unii enoriași au luat agheasmă cu bidoanele: „Stropim toată casa, curtea”

Creștinii ortodocși sărbătoresc luni Boboteaza, ziua Botezului Domnului Iisus în râul Iordan. Pentru catolici este Epifania.

Recomandări
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți
Stiri actuale
Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți

Vești triste din Elveția. Anchetatorii și medicii legiști au mai identificat 16 victime, din cele 40, care au murit în incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea Crans-Montana.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal. în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28