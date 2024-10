Iașiul, gata de cel mai mare pelerinaj al Moldovei. O familie oferă de 21 de ani florile pentru baldachinul Sf. Parascheva

La catedrala mitropolitană din Iași se fac ultimele pregătiri, pentru pelerinajul de Sfanta Parascheva. Este cel mai mare eveniment de acest fel de peste an, așa că toate autoritățile locale s-au mobilizat.

Orașul s-a umplut deja de pelerini. Pentru cei care nu s-au organizat inca, agențiile de turism vand excursii de o zi, sau de trei, dupa buget, si preferinte.

Pelerinii care ajung la Iași vin din toate colțurile lumii, iar cei mai mulți în grupuri organizate.

Pelerin: „Vin de pe muntele Athos, am coborât ieri dimineață și am venit cât am putut de repede.

Reporter: „Cum plecați de aici?”

Pelerin: „Cu sufletul mai limpede, cu capul mai limpede cu chef de viață”.

Participantă la pelerinaj: „Suntem un grup de la Oltenita de Călărași care venim în fiecare an împreună cu părintele. Vin de 10 ani pentru ca am rezolvat foarte multe probleme în viată și cuvioasa mi-a dat putere”.

Florile pentru baldachinul sfintei, donate de 21 de ani de aceiași familie

În curtea catedralei mitropolitane s-a lucrat toată ziua la împodobirea baldachinului cu flori proaspete, donate de aceeași familie care îi mulțumește astfel sfintei Parascheva de 21 de ani.

Marylisa Buștei, designer florar: „Am ales o combinație mai variată de culori față de alți ani. O iubim, înseamnă foarte mult pentru noi, sarbatoarea sfintei Paracheva e foarte importanta pentru noi”.

Pelerinajul începe mâine când moaștele vor fi scoase în curtea catedralei. Pentru cei care vor sa ajunga la racla urmeaza o asteptare de 24 de ore.

Reporter: „Sunteți pregătite să treceți peste noapte?”

Participantă la pelerinaj: „Da, îmbrăcată, cu alimente și cu apă”

Reporter: „Merită să faceți acest efort?”

Participantă la pelerinaj: „Da, pentru ușurarea noastră”.

Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor: „Deja de mâine se anunță foarte multe autocare din comuna Voluntari, mâine estimăm că vor fi 5-6.000 de pelerini. Important să vină pregătiți, să fie atenți, să aibă tot ce le trebuie”.

Ofertele agențiilor de turism pentru pelerini

Și agențiile de turism au oferte în ton cu evenimentul. Un pelerinaj de trei zile costa 960 de lei, iar în acești bani intră cazarea la un hotel de 2 sau 3 stele. Cei care aleg excursia de o zi, cu plecare din București, vor da 199 de lei.

Cosmin Vasile, managerul unei agenții de turism: „Vom ajunge în Iași în dimineața de 13 și vom merge direct în centrul orasului și ne vom pune la coadă pentru a ne închina la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. E un pelerinaj de o zi și jumătate, pleăam de la București, sunt câteva persoane care s-au înscris și din Buzău”.

Cel mai mare pelerinaj din Moldova se va încheia pe 15 octombrie.

