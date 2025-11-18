Primele zile din decembrie aduc vreme caldă și ploi, anunță ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Vremea
18-11-2025 | 09:41
toamna
Shutterstock

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în perioada 17.11-15.12.2025. Temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile normale ale perioadei, pe întreg teritoriul României.

autor
Lorena Mihăilă

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est.

Cu excepția regiunilor nord-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în sud-vestul teritoriului, potrivit ANM.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

Citește și
oameni pe strada ploaie
Vremea azi, 18 noiembrie 2025. Temperaturile scad drastic și ploile revin în majoritatea regiunilor

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum ajutăm organismul să se regenereze. Procesul prin care prevenim îmbătrânirea și bolile

Sursa: StirilePROTV

Etichete: prognoza meteo, anm, vremea,

Dată publicare: 18-11-2025 09:41

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Vremea azi, 18 noiembrie 2025. Temperaturile scad drastic și ploile revin în majoritatea regiunilor
Vremea
Vremea azi, 18 noiembrie 2025. Temperaturile scad drastic și ploile revin în majoritatea regiunilor

Marți, temperaturile scad simțitor în multe zone, mai puțin în sud și în sud-est. Cel mai cald o să fie în Dobrogea, pe unde se ating 21 de grade, iar cele mai mici valori, de 6...7 grade, se vor înregistra în Crișana și în Transilvania.

Vremea va oscila semnificativ în următoarele două săptămâni. Temperaturi ridicate pentru normalul perioadei
Vremea
Vremea va oscila semnificativ în următoarele două săptămâni. Temperaturi ridicate pentru normalul perioadei

Regimul termic prognozat în perioada 17 - 30 noiembrie va fi unul oscilant din punct de vedere al temperaturilor în întreaga ţară, în timp ce la capitolul precipitaţii, acestea se vor semnala aproape în fiecare zi, pe arii relativ extinse.

Vremea se schimbă accentuat în România. Revin ninsorile, iar mai multe județe vor fi sub Cod galben de vânt puternic | HARTĂ
Vremea
Vremea se schimbă accentuat în România. Revin ninsorile, iar mai multe județe vor fi sub Cod galben de vânt puternic | HARTĂ

Bucureștiul și întreaga țară vor fi afectate de ploi, vânt puternic și răcire accentuată între 17 și 20 noiembrie. La munte va ninge, iar în zonele joase vor fi precipitații mixte și rafale puternice de vânt.

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”
Stiri Economice
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.

Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele
Stiri Sanatate
Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele

Un sistem modern de climatizare și ventilare zace nefolosit de anul trecut, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28