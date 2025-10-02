Horoscop 3 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zi favorabilă refacerii unei căsnicii

02-10-2025 | 20:49
Horoscop 3 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu noutăți. Să fim pe recepție, să nu ne scape un mesaj care ne-ar putea salva cariera, sănătatea sau viața sentimentală!  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 3 și comunicarea e punctul forte, cheia rezolvărilor.

Horoscop 3 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să intrați în negocieri cu un angajator care vă solicită să luați parte la o lansare de proiect și o să aveți de ales dacă vă implicați sau nu. Se rezolvă, în sfârșit, ceva care v-a dat mult de furcă și o să puteți avansa pe mai multe planuri și să vă luați banii.

Horoscop 3 octombrie 2025 – SCORPION

Sunt câteva lucruri de făcut pe-acasă — o zugrăveală rapidă, niște reparații, achiziționarea unor piese de mobilier — și toate costă. Se conturează însă o sumă de bani, așa că veți putea face și o rezervare pentru weekend, ca să vă relaxați undeva.

Horoscop 3 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Poate mergeți la un interviu ca să vă încercați șansele pentru un job mai bine plătit, unde șeful să vă aprecieze cu adevărat. O să reușiți să faceți rost de bani și să investiți într-o casă, o mașină, ori să plătiți taxele unei școli de prestigiu.

Horoscop 3 octombrie 2025 – CAPRICORN

O să le puteți cere șefilor niște înlesniri și să le și primiți, pentru că e un moment bun de comunicare la acest nivel — cu conducerea, și trebuie să profitați. Poate bateți palma pentru un proiect care vă va pune într-o lumină favorabilă și vă va aduce un echilibru financiar.

Horoscop 3 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se pare că ați găsit o modalitate de a face față obligațiilor de serviciu și de a vă ocupa și de problemele casei — poate cereți ajutorul cuiva. Veți primi o invitație să plecați undeva în weekend și o să fiți înconjurați de oameni dragi.

Horoscop 3 octombrie 2025 – PEȘTI

E bine să dați dovadă de diplomație în relația cu șefii, fiindcă atmosfera nu e suficient de relaxată și vă pot lua prin surprindere cu unele reproșuri. Poate se ivește ocazia să faceți niște achiziții pentru casă și o să scoateți bani din economii.

Horoscop 3 octombrie 2025 – BERBEC

Poate ieșiți la un film, la o plimbare în parc sau chiar într-o excursie de o zi-două, cu prietenii. E cineva care s-ar putea să revină după o perioadă și să își dorească o a doua șansă pentru a forma un cuplu — fericit, de data asta.

Horoscop 3 octombrie 2025 – TAUR

E posibil să vi se propună să țineți cursuri, conferințe, și să câștigați bani din asta — poate chiar să se permanentizeze și să devină un job stabil. Este o conjunctură favorabilă refacerii unei căsnicii; puteți trece peste neînțelegeri și supărări și să fiți din nou împreună.

Horoscop 3 octombrie 2025 – GEMENI

Se poate să vă găsiți ceva de lucru în particular și, în funcție de timp, o să vă dați acceptul — pentru că aveți nevoie de un surplus financiar. Poate întâlniți, la o reuniune mondenă, pe cineva pe gustul vostru, cu care să rezonați sufletește.

Horoscop 3 octombrie 2025 – RAC

Se prea poate să vă interesați de o locuință pe care vreți s-o cumpărați sau s-o închiriați, iar dacă nu vă ajung banii, apelați la un împrumut bancar. E cineva care se insinuează în viața voastră și o să vă analizați sentimentele ca să vedeți dacă există compatibilitate.

Horoscop 3 octombrie 2025 – LEU

În mare parte, lucrurile vă reușesc, dar mai sunt și unele care vă scot peri albi în perioada asta. Răbdare! Vi se poate da câștig de cauză într-o situație care v-a purtat prin tribunale sau în fața altor autorități.

Horoscop 3 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O să vă descurcați cu banii dacă vreți să faceți o plimbare într-un alt oraș, să petreceți o zi-două într-un city break. Relația cu partenerul de cuplu se rescrie pe alocuri și o să vă surprindă plăcut faptul că a adus unele îmbunătățiri pentru binele comun.

02-10-2025 20:49

